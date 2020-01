Ice Cube ne veut pas harceler Kobe Bryant pour participer à la prochaine édition de sa BIG3

Ice Cube doit être créatif pour que sa BIG3 reste « plus divertissante à regarder et à jouer que la NBA », et c’est la raison pour laquelle il a dévoilé quelques changements dans le règlement, alors que la ligue connaîtra sa quatrième saison cet été. L’âge minimum pour intégrer la ligue est ainsi fixé à 22 ans, loin de celui des anciennes gloires qui font sa popularité. Autre nouveauté : des essais ouverts à tous les athlètes.

Comme en NBA, les équipes auront à leur disposition des challenges, mais ceux-ci s’affranchissent de toute considération réglementaire : c’est un un-contre-un qui fait la décision. D’où son nom : « Bring the Fire. »

Un « fire » qui donne son nom au nouveau ballon utilisé – « Fireball » – tout rouge, et qui est omniprésent dans la communication de « Cube » : ce dernier veut que le basket pratiqué en BIG3 soit une discipline à part entière, et il espère même la voir un jour aux Jeux olympiques – alors que le 3×3 y fait son entrée cette année à Tokyo.

« On voulait donner du cachet à notre sport et donner aux gens une raison de nous regarder. Donc, on voulait faire des choses pour rendre le jeu meilleur, plus rapide, plus divertissant pour les fans et plus compétitif. Tout ce que les fans veulent, on veut le leur donner et pouvoir le faire sans contrarier les puristes » explique Ice Cube.

La BIG3 s’efforce donc de s’éloigner toujours plus de ce concept de ligue de retraités, comme son patron l’a rappelé chez CNBC en évoquant le cas Kobe Bryant – qui se refuse à y participer : « Je lui ai demandé, il m’a dit qu’il ne jouait plus. Je le crois. Je ne vais pas le harceler : s’il ne joue plus, je ne veux pas de lui dans la BIG3. Je ne veux que des gars qui en veulent encore et souhaitent montrer aux gens qu’ils sont les meilleurs. »