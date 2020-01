Kyrie Irving devient plus réaliste

Très diminué la nuit dernière face à Milwaukee et battu de 20 points, Brooklyn a pu constater l’écart qu’il existe avec ce qui se fait de mieux en NBA aujourd’hui. Les coéquipiers de Kyrie Irving ont pris une leçon dans leur salle, et le meneur All-Star a vite compris que son impatience des jours précédents était malvenue. L’équipe n’a pas été construite pour jouer le titre dès cette saison, et le plus important, c’est de créer une identité, un collectif et de se fixer des objectifs réalistes.

« La priorité, c’est d’être en bonne santé. C’est la priorité la plus importante : être en bonne santé et le rester, et ensuite on verra où on atterrit. On va faire les efforts et se motiver les uns les autres » explique Irving au New York Post. « Cette saison est une réussite et l’objectif reste le même : faire les playoffs. »

Pour l’ancien meneur des Cavaliers et des Celtics, les semaines à venir, avant la coupure du All-Star Game, permettront d’en savoir plus sur le groupe. « On n’est pas là à se dire que c’est bouclé, et voyons ce que ça donne… Quand je parle de notre place, c’est 6e, 7e ou 8e. Optons pour un objectif réaliste et essayons vraiment de l’atteindre. Avant la coupure du All-Star Game, on veut passer de grands tests, qui nous permettront d’apprendre sur nous et d’avancer. Ensuite, après le All-Star Game, tout le monde sera de retour, et j’ai le sentiment qu’on sera dans une meilleure situation. »

Actuellement 8e, et donc adversaire virtuel des Bucks au premier tour, Brooklyn (18v-23d) doit tout de même se méfier des Pistons (16v-27d) et des Bulls (16v-28d) qui n’ont que deux victoires de moins. En revanche, la 6e place est clairement à oublier puisque les Sixers (28v-16d) ont 10 victoires d’avance sur les Nets, et on les voit mal s’écrouler.