Gary Trent Jr., une performance de malade

Rien ne laissait penser que Gary Trent Jr. allait réussir une telle prestation à Oklahoma City. Déjà parce que l’arrière ne tourne qu’à cinq points de moyenne cette saison. Mais aussi parce qu’après la rencontre contre les Mavs, la veille, il a été hydraté par intraveineuse. Il était pâle, nauséeux et peinait même à répondre à ses coéquipiers.

« Ce n’était pas possible qu’il joue ce samedi soir. Je lui tire mon chapeau » commentait Carmelo Anthony. Le principal intéressé ne le voyait pas ainsi. « Il n’y a pas eu un moment où je n’ai pas pensé jouer. C’est notre boulot et certains vont au travail en étant malade. Je suis toujours disponible, peu importe mon état de santé. »

L’arrière a non seulement joué, mais il a rendu la meilleure copie de sa carrière avec 30 points à 12/18 au shoot, 5 rebonds et 3 interceptions. Le jour même de ses 21 ans. Il devient le premier remplaçant des Blazers a inscrire au moins 30 points depuis Allen Crabbe en janvier 2017. Portland en avait bien besoin pour exister car avec la blessure C.J. McCollum et le transfert de samedi soir, les troupes manquaient et Terry Stotts n’avait que huit joueurs à inscrire sur la feuille de match. « Bel effort de sa part, j’en suis heureux », a simplement livré le coach.

Pour Lillard, une simple question de timing

Damian Lillard s’est lui davantage épanché. « On savait qu’il pouvait faire ce genre de chose. Même pendant le training camp de sa première saison, il était un bon scoreur. Il a bien progressé depuis la saison passée, dans sa compréhension du jeu, des systèmes. Parfois, c’est simplement une question d’opportunité. Des joueurs ont des qualités, mais ils ont besoin de temps pour être à l’aise en NBA. Je pense que c’est la situation de Trent. »

Malheureusement, malgré ses tirs de loin (5/9 à 3-pts) et son gros temps de jeu (36 minutes), les Blazers étaient trop affaiblis physiquement pour lutter pleinement face au Thunder. De quoi faire naître des regrets, mais aussi peut-être de créer un déclic pour le jeune joueur. « On était venu pour gagner, pas pour faire des statistiques », déclare le fils de Gary Trent, ancien de Portland, Dallas ou Minnesota. « Après, c’était cool de réussir ça le jour de mon anniversaire, mais on a perdu. »