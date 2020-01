Les Lakers, un problème de taille pour les Rockets

C’est le hasard du calendrier mais trois mois après le début de la saison, les Rockets et les Lakers ne se sont toujours pas affrontés en saison régulière. La première a lieu ce soir au Toyota Center, et ce sera l’occasion pour le public de Houston de retrouver Dwight Howard, mais aussi et surtout de découvrir le leader incontesté de la conférence Ouest. Et ce même si Anthony Davis est très incertain pour la rencontre.

« Peu importe qu’il soit là ou pas, ça reste une bonne équipe » prévient James Harden dans le Houston Chronicle. « Ils ont gagné quelques matches sans Anthony Davis. Le jeu de LeBron ne changera pas. Il trouvera un moyen d’avoir un impact sur le match, par ses rebonds, sa créations et ses points. Pour nous, c’est pareil. »

Il n’empêche que la présence ou pas d’Anthony Davis aura un rôle important puisque va se poser la question du joueur qui défendra sur lui. Numériquement, c’est Harden justement ou Clint Capela qui va s’y coller, puisque P.J. Tucker sera déjà occupé à défendre sur LeBron James.

« Ça reste un test, pour savoir comment nous adapter »

C’est le problème du cinq de départ de Houston où Clint Capela est le seul à dépasser les 2m00… Mais l’équipe a l’habitude de jouer face à des paires d’intérieurs de grande taille. Comme ce fut le cas face aux Sixers. « C’est différent » prévient Capela. « Samedi soir, c’est davantage motivant au niveau collectif. Face aux Sixers, c’était davantage du face-à-face. C’est un super défi mais ce n’est pas uniquement Anthony Davis. Il joue ailier-fort. C’est toujours une super confrontation, un super joueur, l’un des meilleurs à son poste. »

L’autre problème face aux Lakers, toujours lié à leur taille, c’est leur protection du cercle. Entre Davis, s’il joue, mais aussi JaVale McGee et Dwight Howard, ça va être compliqué pour les « petits » Rockets de s’approcher du panier. « Je reconnais que leur protection du cercle est vraiment très bonne » admet Harden. « On ne les a pas encore joués, et on ne sait pas… Mais avec leur envergure, ils font du super boulot pour gêner les tirs. Ils ont aussi quelques très bons arrières pour défendre. »

Résultat, Mike D’Antoni n’exclut pas de changer de stratégie. « On va sans doute jouer souvent avec deux intérieurs. Ils sont grands et on ne sera sans doute pas capable de les faire jouer petit. Ça reste un test, pour savoir comment nous adapter. On est en janvier, et on verra ce que ça donne. »