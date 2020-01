Les Kings impatients de retrouver Bogdan Bogdanovic

Voilà deux semaines qu’on n’avait plus vu Bogdan Bogdanovic à l’œuvre, blessé à la cheville. Dans la tourmente alors qu’ils restent sur 12 revers sur leurs 15 derniers matchs, les Kings verront donc d’un bon œil le retour programmé du Serbe pour la première rencontre d’un road trip de cinq matchs, sur le parquet d’Utah.

« On doit voir comment il se sent, a souligné son entraîneur Luke Walton alors que Bogdan Bogdanovic n’a repris l’entraînement qu’hier. Donc s’il se sent bien, on se prépare à ce qu’il joue. Il en a fait beaucoup à l’entraînement, et il y a toujours un risque pour qu’il se réveille avec une petite douleur, mais on attend de lui qu’il se tienne prêt ».

Le joueur était plus que confiant quant à son retour aux affaires, assurant qu’il ne ressentait plus aucune douleur et qu’il était en pleine forme. « J’ai fait tout ce traitement pour me remettre un peu de tous mes petits bobos, donc je me sens plus frais », a-t-il indiqué.

De la création et du tir pour les Kings

Luke Walton sait l’importance de Bogdan Bogdanovic dans son dispositif, en sortie de banc. Les chiffres le montrent également, les Kings affichant un bilan de 9 défaites en 11 matchs lorsqu’ils n’ont pas pu compter sur lui. Le coach de Sacramento attend beaucoup de son retour, notamment pour bénéficier d’un joueur supplémentaire capable de créer et finir.

« Bogdanovic est un shooteur et un playmaker, il a cette capacité, a ajouté Luke Walton. On se repose sur lui, sur son shoot, mais aussi pour sa création pour les autres. Il sort du banc mais il fait partie de ces joueurs qui sortent du banc comme des titulaires. Quand il est sur le terrain, on veut jouer pour lui, qu’il soit le leader du groupe. Ensuite, selon comment le match évolue, on s’attend à ce qu’il soit là pour finir les matchs. Il est réputé pour ses tirs importants, les grosses actions. Tout le monde a de la valeur, mais lui tout particulièrement, pour notre groupe et le succès qu’on essaie d’avoir ».