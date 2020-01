Ça gronde dans les tribunes à Sacramento

Troisième défaite de suite à domicile pour Sacramento qui n’arrive toujours pas à faire décoller sa saison et le public, pourtant très patient depuis 2006, commence à gronder. Les sifflets se font de plus en plus entendre, et Buddy Hield fait partie des joueurs visés.

« Tout le monde est frustré. Eux certes, mais nous aussi nous le sommes » répond le shooteur. « On essaye de sortir de cette mauvaise passe. On peut ne pas être d’accord avec le fait d’être sifflé à domicile, mais ils ont le droit d’exprimer leur avis et de montrer leur mécontentement. Je comprends leur frustration. Mais je ne vais pas m’arrêter de shooter. Quand je mets un 3-points il m’aime, mais quand je le rate, il me déteste. C’est comme ça. »

Quasiment à l’équilibre (12-14) à la mi-décembre, et dans la lignée d’une prometteuse 9e place, les Kings pouvaient nourrir l’ambition de retrouver les playoffs. Aujourd’hui, le rêve est lointain avec une avant-dernière place à mi-parcours. Certes, les Grizzlies, 8e, n’ont que quatre succès de plus, mais c’est la manière qui inquiète. Il n’y a pas d’identité, ni de sentiment de révolte, et le groupe n’a pas encore intégré qu’il fallait se défoncer en défense.

« On a réussi des stops mais on leur a laissé les ballons qui traînent » résume Luke Walton en conférence de presse. « Du côté de l’attaque, j’ai apprécié notre rythme et notre cadence, mais en défense, nous n’avons pas fait du bon boulot. Tant qu’on n’aura pas en tête qu’il faut se donner à fond, à un certain rythme, tout en gardant un état d’esprit défensif, il y aura encore beaucoup de hauts et de bas. »

Plus de « bas » d’ailleurs puisque l’équipe compte 15 victoires pour 26 défaites. « Les fans veulent retrouver les playoffs. Ce sont des passionnés » poursuit Buddy Hield. « On doit juste être compétitifs. Ils veulent nous voir gagner. Ils veulent nous voir en playoffs. Je répète, je comprends leur déception. »

Pour les joueurs, pas le temps de cogiter puisqu’ils partent pour un road trip de cinq matches. Ils retrouveront leur public dans deux semaines, le 29 février.

Ce sera face au Thunder, et d’ici là, peut-être qu’ils auront redressé la tête puisqu’après deux déplacements très costauds à Utah et Miami, ils affronteront les Bulls, les Pistons et les Wolves. Trois matches à leur portée…