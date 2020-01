Gary Payton continue de se battre pour ramener la NBA à Seattle

Adam Silver répète que la NBA n’a pas la volonté de s’agrandir, mais du côté de Seattle, on rêve toujours de faire renaître les Sonics, enterrés du côté d’Oklahoma City en 2008. Douze ans après, la Key Arena va se mettre aux normes de la NBA, et une franchise de NHL va y poser ses valises dès l’an prochain. Pour le basket, aucune date de prévue, mais on peut compter sur Gary Payton pour faire son maximum.

« Je suis impliqué dans le projet, et on forme une équipe très impliquée, et on discute en permanence avec Adam (Silver) » annonce l’ancien meneur des Sonics à Hoopshype. « D’abord, il faut être certain d’avoir une salle. La Key Arena a été rénovée pour une équipe de hockey en 2021. Ensuite, il y a beaucoup de petites choses comme le prochain accord sur les droits TV, et on doit voir si c’est possible d’avoir une équipe de basket. La NBA le sait. Adam Silver nous écoute. On forme un groupe qui travaille vraiment, mais vraiment dessus, et on doit espérer que ça arrive. Pour l’instant, on reste discret car on veut être certain que tout soit OK, et quand le moment sera venu, et qu’on aura une opportunité, ils pourront être prêts à avancer et à nous donner cette équipe. »

Pour Payton, c’est important que les habitants et les fans retrouvent leur franchise, mais aussi pour les joueurs. Il n’y a plus d’attache pour les anciens gloires. Ne serait-ce que pour les trophées et les maillots retirés… « Ça compterait beaucoup pour moi » reconnaît Payton à propos d’avoir son maillot retiré. « Si j’ai eu cette carrière, c’est vraiment grâce à ces fans. J’ai joué là-bas 13 ans, et c’est là-bas que je suis devenu un Hall Of Famer. Les fans le méritent. Il mérite de voir ça, comme ils méritent de voir les maillots de Shawn Kemp et de Detlef Schrempf retirés. Ce serait génial pour ces fans de voir ça car je sais qu’ils deviendraient dingues, et ce serait un très grand moment pour moi aussi. J’espère qu’on aura l’opportunité de le faire. Je pense que ça va venir. Je pense que le basket va revenir à Seattle. »