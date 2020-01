Le Heat s’impose à OKC avec autorité

En l’absence de Steven Adams, Nerlens Noel débute la rencontre en marquant les sept premiers points du Thunder mais ce premier quart temps tourne rapidement à l’avantage de Miami. Dans le sillage d’un Jimmy Butler (14 points, 10 rebonds, 7 passes) au four et au moulin, d’un Bam Adebayo à 100% aux tirs, et d’un Duncan Robinson qui fait parler la poudre, le Heat ne fait aucun cadeau à la défense d’OKC et termine le premier quart-temps avec déjà 40 points (40-26).

La défense de zone de Miami toujours aussi efficace

Hamidou Diallo tente de relancer le Thunder mais Miami les garde à distance. Cette deuxième période n’a cependant rien avoir avec la première. Les deux équipes font preuve de grande maladresse et reste même sans marquer pendant plus de trois minutes. OKC parvient tout de même à revenir brièvement sous la barre des dix points de retard (45-39). Kendrick Nunn lance alors un 7-0 qui redonne de l’air aux floridiens. Ils reprennent même 14 longueurs d’avance au moment de rentrer aux vestiaires (61-47).

Deux tirs de loin de Danilo Gallinari (26 points) et de Dennis Schröder (18 points) réveillent la Chesapeake Energy Arena mais le Heat continue son travail de sape. Alors que Jimmy Butler continue de donner le tempo, le duo Nunn – Adebayo se balade (79-63). Face à la défense de zone du Heat, OKC souffle le chaud, à l’image des quatre tirs primés de Gallinari, et le froid, comme de nombreuses possessions vides. Ils reviennent toutefois à -10, mais cinq points de suite de Kelly Olynyk les repoussent une nouvelle fois à -14 (92-78).

Le Thunder se réveille trop tard

Le duo Dragic – Olynyk enfonce alors le clou et un 3+1 de Derrick Jones Jr fait passer l’écart au dessus des vingt points (105-83). Le Thunder jette alors ses dernières forces dans la bataille. Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander, et Dennis Schröder infligent un 17-3 au Heat pour revenir à -8 avec quatre minutes à jouer (108-100). Chris Paul prend alors les choses en mains dans le money time, mais Miami répond coup pour coup et repousse l’assaut du Thunder pour décrocher une victoire méritée. Le Heat est solidement accroché à sa 2e place.