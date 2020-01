Kyrie Irving très remonté contre les critiques

Après avoir réclamé du renfort et expliqué que les Nets ne pouvaient pas aller bien loin avec l’effectif actuel, Kyrie Irving a essuyé de nombreuses critiques, et sans doute même en interne. Après le shootaround de vendredi matin, le meneur vedette des Nets a tenu à clarifier ses propos.

« J’ai discuté avec mes coéquipiers pour être sûr que rien ne soit sorti de son contexte, et être certain qu’ils comprennent ce que je voulais dire » a expliqué Irving. « Il n’y a que ça qui compte. Tout le monde dit que s’il avait été dans ma position, il aurait dit ceci ou cela… Mais ils n’ont aucune idée de ce qu’il faut dire car ils n’ont jamais joué à ce niveau, donc je ne comprends même pas comment on peut commenter mes propos. »

« Si je suis trop sévère comme leader ou que c’est trop pour quelqu’un et que vous n’êtes pas dans le vestiaire, dégagez de mon chemin. »

D’abord, Irving répète qu’il continuera de mettre la pression sur ses coéquipiers. « Je pense qu’on vise le titre. Est-ce qu’on veut être 8e avant d’attaquer les playoffs ? Est-ce qu’on veut être 7e ? Mais il faut être réaliste avec l’équipe qu’on a, et trouver la cohésion avec ce groupe. C’est ce qu’on cherche, et le but est de gagner un titre. Je ne viens pas ici tous les jours pour être médiocre ou être dans le ventre mou… »

Au passage, Irving reconnaît qu’il aurait dû citer tous ses coéquipiers dans son coup de gueule, au lieu de faire une sélection. Certains de ses partenaires ont peut-être estimé qu’il ne comptait pas sur eux ou qu’il les tenait pour responsables de la situation actuelle.

Une chose est sûre, il en a remis une couche et il ne changera pas sa façon de faire. « Je vais continuer de leur mettre la pression. Je vais continuer d’exiger de la grandeur de ma part, et de leur part. Je ne suis pas un connard à hurler sur tout le monde pour rien… Si je suis trop sévère comme leader ou que c’est trop pour quelqu’un et que vous n’êtes pas dans le vestiaire, dégagez de mon chemin. C’est aussi simple que ça ! »