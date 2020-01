À peine revenu, Kyrie Irving réclame déjà du renfort !

Les victoires contre le Heat puis les Hawks sont déjà oubliées ou presque. Brooklyn n’a pas les armes, pour le moment, pour lutter face à Utah ou Philadelphie même avec le retour de Kyrie Irving.

Résultat : le meneur vedette de Brooklyn pense déjà à l’année prochaine car cet effectif semble trop limité pour s’inviter dans la course au titre.

« C’est clair comme de l’eau de roche, c’est flagrant même », affirme le meneur des Nets sur les difficultés de Brooklyn et sur le manque de Kevin Durant. « Mais pas d’excuse. On doit mettre en place les pièces du puzzle pour atteindre un niveau supérieur. On le savait en débutant la saison. Je vais continuer de le dire. On va faire de notre mieux avec ce qu’on a et on pensera au reste cet été. »

Une saison régulière déjà pliée ?

L’ancien meneur des Cavaliers et des Celtics est même plus précis puisqu’il évoque une ou deux recrues de plus. « Collectivement, je pense qu’on possède de très bons éléments, mais c’est très flagrant qu’on a besoin d’un ou deux éléments de plus pour m’épauler, mais aussi Kevin, DeAndre, Garrett, Spencer et Caris, et on verra comment les choses évoluent. »

Ceux qu’il n’a pas cités apprécieront…

Quoi qu’il en soit, après deux matches réussis, Kyrie Irving a marqué le pas contre les Sixers, avec 14 points à 6/21 au shoot. Surtout, il a manqué le dernier acte avec un 1/7 au shoot, avec des tirs « un peu courts », concède-t-il. C’est, en sorte, un symbole du quatrième quart-temps, moment toujours délicat pour les Nets cette saison (ils marquent 9.3 points de moins que l’adversaire sur 100 possessions dans ce quart-temps final).

« C’est un problème depuis le début de la saison : ne pas réussir à marquer avec efficacité en dernier quart-temps », regrette Kenny Atkinson. « Ça suit une tendance. On joue bien pendant 36 minutes, on est dans la partie, puis à la fin, on est dans la galère. Je vais vérifier la qualité de nos shoots, mais je pense qu’on a eu une tonne de bons tirs. On a été maladroit près du cercle. Mais comme pour les matches, il y a plusieurs explications… »

Avec quatre victoires d’avance sur la neuvième place à l’Est, les Nets possèdent le luxe d’avoir un petit matelas de sécurité pour travailler et « accepter » de perdre des matches pour se préparer pour les playoffs.