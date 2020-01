Les Bulls perdent aussi Daniel Gafford…

Quel sera pivot titulaire aligné chez les Bulls vendredi soir pour leur déplacement à Philadelphie ? Pas Wendell Carter Jr., sur la touche possiblement jusqu’à la fin de la saison. Et pas non plus Daniel Gafford, dont on pouvait attendre le décollage en l’absence du premier cité.

Cette nuit face aux Wizards, il n’a eu le temps que de prendre un rebond et de finir un alley-oop avant de se stopper net après une interception devant Ian Mahinmi. Au bout d’une petite minute, le pivot s’est disloqué le pouce droit.

Une blessure qui, selon la franchise, va l’éloigner des parquets pour deux à quatre semaines. « Je pensais que c’était une simple blocage de mon pouce, puis j’ai regardé et c’était bien plus ça », a décrit l’intérieur après coup.

C’est une mauvaise nouvelle de plus pour ces Bulls, qui ont également perdu Chandler Hutchison (épaule) dans la même partie. En l’absence de Daniel Gafford, Luke Kornet, touché lui aussi… au pouce dans la semaine, a pris le relais avec son plus gros temps de jeu de l’année, soit 35 minutes pour 10 points inscrits.

Cette blessure est aussi un coup dur pour le rookie, qui commençait à profiter de sa récente en titularisation, en tournant à 12 points de moyenne sur ses deux dernières sorties avant sa blessure.