Sur un nuage, Kendrick Nunn punit les Spurs

L’American Airlines Arena n’est pas une salle facile à prendre pour les visiteurs, mais Bryn Forbes sanctionne de loin dès l’entame pour montrer que son équipe n’est pas venue en Floride pour prendre le soleil. Bam Adebayo fait le ménage dans la peinture et ne laisse pas de place au rebond, histoire d’envoyer un message à Coach Pop’ qui ne l’avait pas pris pour la Coupe du monde.

Kendrick Nunn va chercher le contact près du cercle, et convertit ses tentatives pour donner un premier avantage au Heat (11-6). Le duel Forbes-Nunn fait des étincelles, et malgré une nouvelle banderille du rookie surprise du Heat, les Spurs serrent la vis en défense et ne se laissent pas distancer au score. Mais Nunn réalise un sans faute (10 points à 4/4 dont 2/2 à 3-points) et Miami garde la tête après 12 minutes (24-17).

Une mi-temps parfaite pour Kendrick Nunn

Les secondes unités sont en jambes, et Patty Mills se lance dans un petit défi personnel avec Goran Dragic. Les deux vétérans se rendent les 3-points coup sur coup, et la pluie tombe sur Miami, ce qui ne plait pas du tout à Erik Spoelstra, qui s’en prend à Kelly Olynyk qui ne défend pas. Les Spurs répondent au défi physique des locaux, le meneur slovène allume de loin (12 points, 4/6 à 3-points) mais son équipe n’a qu’une possession d’avance (41-38). Jimmy Butler et LaMarcus Aldridge sont à la rue jusqu’à présent, mais DeMar DeRozan compense le manque d’impact de son coéquipier en plantant 8 points de suite.

Les débats sont intenses, avec beaucoup de contacts rugueux dans la raquette. Adebayo continue de noircir la feuille de match, et sur un caviar d’un Nunn en feu (20 points sans le moindre tir raté !), l’ancien de Kentucky pète un dunk sur le pauvre Aldridge, qui préfère tourner la tête. Malgré ça, les Texans ont du répondant, et les deux franchises se neutralisent à la pause (51-51).

DeRozan surnage

Les Spurs veulent prendre le Heat à la gorge dès les premières séquences de la seconde période, mais Dejounte Murray évite tous les shoots ouverts que ses coéquipiers lui laissent. Nunn rate son premier tir du match, et Adebayo gène terriblement les intérieurs adverses par sa puissance. DeRozan essaye de coordonner les actions de son équipe, mais Miami reprend la main (61-55).

L’arrière All-Star porte les siens sur ses épaules mais l’entente Nunn-Adebayo fait des ravages sur pick-and-roll. Temps mort pour San Antonio, et Pop’ lance un cinq majeur de vétérans pour contrer les initiatives locales… et ça marche ! Mills ne se fait pas prier à 3-points, tandis que les Spurs ont fermé l’accès au panier. Butler est frustré et le fait savoir, et l’intensité monte encore d’un cran, dans une rencontre qui se joue sur un rythme de playoffs. Les hommes de Gregg Popovich ont pris l’avantage à la fin du quart-temps (77-75).

Goran Dragic prend le relais

Goran Dragic a le regard noir, et il guide son équipe par sa science du jeu. À 3-points puis à la distribution pour Duncan Robinson, le Slovène montre la voie, et les fans sont debout. Les visiteurs sont à l’arrêt en attaque, et ne trouvent aucune solution face au réveil du Heat qui signe un 10-2 (85-79). La défense de Miami est impressionnante, et DeRozan puis Forbes sont obligés de forcer et finalement de faire n’importe quoi. Il reste encore cinq minutes trente à jouer, et San Antonio n’a inscrit que deux points dans ce quart-temps, alors que Butler plante un tir primé pour donner un coup de boost supplémentaire à sa formation.

L’ancien Bull est au four et au moulin, Jimmy « Buckets » se mue en patron de l’équipe au meilleur moment, et Nunn réalise l’une de ses meilleurs prestations de la saison. Pourtant, les visiteurs ne lâchent pas prise, et DeRozan, puis Mills redonnent espoir aux leurs. Mais Derrick White fait trop de fautes, et Nunn sanctionne, encore et toujours, avec 8 points dans le money time. L’ancien d’Oakland est encore décisif pour donner un nouveau succès au Heat dans son antre (106-100).