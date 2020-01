Rockets – Blazers : Carmelo Anthony tient sa revanche !

Pour son retour à Houston, Carmelo Anthony est visiblement motivé. Le fugace Rocket commence la partie avec un premier panier à mi distance après un beau move, avant de se positionner au poste bas pour le panier et la faute malgré la prise à deux de Russell Westbrook et James Harden. Après un bon départ, les Rockets sont derrière au score et comptent 6 points de débours après un échange de dunk et claquette dunks, respectivement pour Hassan Whiteside et Clint Capela. Eric Gordon ramène les Texans à -2 à la fin du 1er quart (28-26).

Portland reprend cependant sa marche en avant en début de 2e quart, avec son banc, Tolliver et Trent Jr. en tête. Ça fait +7 avant un panier spectaculaire de Westbrook qui perd le ballon avant de le récupérer dans l’air et convertir le layup. Houston s’accroche grâce à l’adresse de loin de Ben McLemore qui fait mouche à deux reprises mais ça ne prend pas. Lillard remet les Rockets à -14 sur un 3-points dans le coin. Westbrook réplique derrière l’arc aussi, mais Houston en est alors à 5/19 aux tirs en 2e quart. L’écart est à -13 à la pause (60-47).

Avec Melo à 13 points et 7 rebonds, CJ McCollum également à 13 points, les Blazers comptent sur un solide effort du cinq majeur. A l’inverse, James Harden est plutôt réservé à 8 points quand Westbrook en a le double (16) à la mi-temps.

Westbrook parle, mais perd

Le barbu réussit le panier plus la faute mais ses points se font rares. Dans le même temps, les Blazers font à nouveau l’écart avec Lillard qui va jusqu’au cercle à plusieurs reprises. Harden sert Capela au alley oop mais Houston n’arrive pas à enchaîner en attaque. En face, Lillard enfile 16 de ses 25 points dans la période et Portland garde fermement les commandes avec Whiteside et Bazemore qui assurent. Harden reste lui scotché à 11 points avec seulement 8 tirs tentés. Les Rockets sont à la traîne évidemment avant le 4e quart (90-77).

Russell Westbrook essaie de ramener les Rockets en début de dernier quart. Gary Trent Jr. et Anthony Tolliver gagnent un peu de temps avant le retour des titulaires, mais Russ monte en température. Le meneur se chauffe à nouveau avec Lillard de retour au jeu. Il hurle : « Il ne peut pas défendre sur moi » après une faute de Dame, et les deux joueurs écopent d’une technique pour refroidir toute échauffourée. James Harden prend lui sa 5e faute mais Houston revient à -5 à 5 minutes de la fin. Portland répond bien avec McCollum et Melo qui frappent de loin pour repartir à +11.

Malgré un triple double de Westbrook (31 points, 12 passes, 11 rebonds), les Rockets ne reviendront plus et ils s’inclinent de 10 points dans leur salle (117-107). Avec 18 points et 12 rebonds, Melo réussit un joli double double comme un pied de nez à ses anciens employeurs, tandis que Damian Lillard (25 points, 7 rebonds, 7 passes) poursuit sa campagne All-Star.