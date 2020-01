Titulaire en l’absence de Mike Conley, Joe Ingles retrouve son basket

Un shooteur fou a rayonné sur le parquet des Nets cette nuit. Il s’agit pas de Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie ou même Donovan Mitchell, mais de Joe Ingles. Hyper à l’aise avec son tir, y compris pour déclencher en première intention ou après un dribble, le gaucher a converti 6 de ses 8 tentatives derrière l’arc.

Une superbe soirée en terme d’adresse extérieure complétée par des tirs près du cercle, toujours avec sa main gauche, après avoir profité des espaces libérés par les écrans de Rudy Gobert. Un pivot que l’Australien n’a pas non plus manqué d’alimenter sur le « pick-and-roll ».

Avec ses 27 points (10/14 au total), 4 passes et 3 rebonds, Joe Ingles a tout simplement égalé son record en carrière. En l’occurrence, c’était la 6e fois en NBA, et plus précisément depuis 2018, qu’il atteignait ce total de 27 unités ! « Rudy a posé de supers écrans pour ouvrir la voie aux arrières, » se contente de décrire le shooteur après la rencontre. « Ils se sont un peu ajustés en seconde période mais on a obtenu de très bons tirs et tous nos gars ont pris les tirs qu’ils nous donnaient. »

Reprendre les bonnes habitudes

Des tirs, Joe Ingles en rentre un paquet en ce moment. L’ailier a pourtant connu un début de saison très compliqué, en ne tournant qu’à 7.5 points de moyenne (34% de réussite) et 3 passes sur le mois de novembre. Il a depuis retrouvé son rendement habituel puisqu’en janvier, il tourne à près de 16 points (49%) et 6 passes par match.

L’explication à ce revirement ? Son passage du statut de 6e homme, occupé à l’entame de la saison, à celui de titulaire. Une transition directement liée à l’absence longue durée de Mike Conley. « Évidemment que lorsqu’il s’est blessé, c’est devenu plus naturel, » confiait Joe Ingles il y a quelques jours. « On devait juste revenir à nos habitudes avec les gars avec qui j’ai l’habitude de jouer.

Le meneur titulaire absent, Joe Ingles hérite ainsi davantage du ballon pour assurer la création. En particulier dans ce jeu à deux avec son pivot. Tant et si bien que le Boomer, deuxième distributeur de son équipe depuis deux ans derrière Ricky Rubio, vient de récupérer le titre honorifique de meilleur passeur du Jazz.

« Je crois que mon rôle dans l’équipe est d’impliquer les autres. Mon unique préoccupation, quand je rentre en jeu, est de voir à qui j’ai affaire défensivement et d’essayer d’obtenir des tirs faciles pour Donovan et Rudy. Avec tout ce qu’ils ont à faire des deux côtés du terrain, et les minutes qu’ils jouent, plus je peux leur obtenir de bons tirs, mieux c’est. »

Quid du retour de Mike Conley ?

Le pivot français a d’ailleurs récemment constaté que son ailier était « plus agressif. Peut-être que le fait d’être un peu plus impliqué en tant que créateur l’a aidé à trouver son rythme. » Leur coach, Quin Snyder, doute en revanche que ce rythme retrouvé soit lié à son statut de titulaire plutôt que de sixième homme : « Il ne shootait pas très bien au début de l’année. Il peut shooter donc je pense que c’est lié à son niveau de confort et de confiance. »

La renaissance de Joe Ingles coïncide en tout cas avec l’excellente forme du Jazz : avec 10 victoires de suite, c’est même l’équipe la plus chaude du moment dans la ligue. Persuadé que sa formation a encore de quoi « beaucoup s’améliorer », Joe Ingles n’appréhende pas le retour prochain de Mike Conley, qui devrait, mécaniquement le ramener sur le banc : « On verra quand il reviendra et si c’est à moi de sortir du banc, je m’en sortirai. »