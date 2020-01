Le végétalisme, nouvelle arme de Chris Paul

Chris Paul vous paraît plus affûté que jamais à la tête de ce surprenant Thunder ? Il y a plusieurs raisons : le meneur de jeu est à 100% de ses capacités, il est sans doute revanchard après son transfert de Houston, il est à nouveau le patron d’une équipe, mais il a aussi adopté un nouveau régime à base de végétaux l’été dernier. « Jusqu’à maintenant tout se passe bien » confie-t-il chez Men’s Health. « Ce n’est pas facile mais pour moi ça fonctionne. »

« J’ai commencé en juin. J’ai tout arrêté. J’avoue, ça me démangeait, au début, je me disais que j’avais besoin d’une cuisse de poulet ou autre. Mais finalement je l’ai fait » se réjouit-il, content du résultat.

« Je me sens vraiment bien en ce moment. Je pense que le plus gros changement pour moi, ce sont les douleurs en moins. J’ai commencé à travailler le lundi, le mardi, le mercredi, je me suis demandé si je poussais assez de fonte, si je bossais assez, parce que je n’étais pas cassé. »

Un régime évoqué dans le documentaire « Game Changers », qui vante des bienfaits des régime à base de végétaux sur les athlètes de haut niveau. C’est d’ailleurs produit par Chris Paul, et on y retrouve une flopée de stars comme Arnold Schwarzenegger, James Cameron, Jackie Chan, Pamela Anderson, Lewis Hamilton ou Novak Djokovic. « Je ne dis pas que vous devez vous y tenir, mais tentez votre chance » sourit d’ailleurs le meneur de jeu.

C’est DeAndre Jordan qui a converti Chris Paul au végétalisme, et il n’est pas le premier à le faire en NBA puisque Damian Lillard y était passé… avant finalement de faire machine arrière après avoir perdu trop de poids.

En tout cas, Chris Paul n’en perd pas son sens des affaires puisqu’il a également investi il y a quelques mois (en compagnie de DeAndre Jordan et Kyrie Irving) dans la société « Beyond Meat », qui produit de la « viande » végétarienne, et dont il est devenu l’un des ambassadeurs.