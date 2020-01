Marvin Bagley III reprend du bon pied

Pour une fois dans sa jeune carrière, les planètes s’alignent pour Marvin Bagley III : Richaun Holmes est absent au moment où il revient d’une nouvelle absence, de huit matchs, à cause d’une douleur au pied. Avec les problèmes autour de Dewayne Dedmon, le sophomore va pouvoir grappiller du temps de jeu au poste cinq.

C’est ce qu’il a fait hier soir pour son 9e match de la saison seulement – perdu de justesse contre Orlando – avec 23 minutes au compteur et beaucoup de tickets shoot à la clé : il a terminé la partie avec 18 points et un 8/17 aux tirs, ainsi que 6 rebonds, 2 contres et 1 interception. « Il était en forme, il a fait de bonnes séquences, surtout en défense » juge Nemanja Bjelica, auteur lui de son record en carrière avec 34 points à 8/10 de loin. « En attaque, tout le monde sait qu’il peut scorer, mais sa défense était très bonne et on est content qu’il soit de retour avec nous. »

Encore du déchet

« Il connaissait le plan de jeu et l’a exécuté » ajoute De’Aaron Fox, 30 points. « Ses rotations étaient très bonnes. Je pense que c’était probablement son meilleur match cette saison. » Son entraîneur Luke Walton a par ailleurs lui aussi apprécié la sortie pleine d’envie de son deuxième année. Le résultat d’un long travail dans l’ombre à l’infirmerie. « Je regarde tout : défense, attaque, tout ce que je peux améliorer » décrit Marvin Bagley. « Je regarde ce que font mes coéquipiers, ce qu’ils ont bien fait, ce sur quoi ils ont besoin de travailler. Je regarde beaucoup de vidéos, ça m’aide, je vais continuer comme ça. »

« J’ai beaucoup travaillé cet été pour être prêt cette année, et parfois tout ne se passe pas comme prévu, mais il faut avancer et contrôler ce que tu peux contrôler. C’est ce que j’ai fait ces derniers mois. » Il y a encore du déchet, avec des fautes bêtes, des paniers faciles ratés, un marcher par-ci, un goaltending par-là, mais il y a aussi des motifs d’espoirs pour le n°2 de la Draft 2018, qui veut reprendre le fil de sa carrière.

« Pour être honnête, vous n’avez encore rien vu, et je dis ça de la façon la plus humble possible. Il y a encore pleins d’autres choses dans mon jeu » assure-t-il, avant d’ajouter que le bien des Kings passe avant le sien – même si les deux sont interdépendants. « Peu importe ce dont l’équipe a besoin pour gagner, je le ferai. »