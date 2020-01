Le Magic s’impose au forceps à Sacramento

Avec De’Aaron Fox à la baguette et un Nemanja Bjelica en feu, qui marque 9 des 11 premiers points de son équipe, Sacramento saute à la gorge du Magic (13-7). Sous la houlette du duo Evan Fournier (25 points, 6 passes) – Nikola Vucevic (26 points, 15 rebonds), Orlando entre dans son match. Ils recollent aisément au score et leur défense serre la vis pour leur permettre de finir le premier quart temps avec huit points d’avance (33-25).

Sacramento souffle le froid et le chaud

Le Magic insiste et deux tirs de loin de Wes Iwundu leur donnent tout de suite douze longueurs d’avance (39-25). Le poignet de Bjelica permet aux Kings de ne pas sombrer mais cette première mi-temps est maitrisée par Orlando.

De’Aaron Fox ramène pourtant les siens à -5 mais un 12-0 du Magic refroidit le Golden 1 Center (65-48). Que ce soit par Vucevic à l’intérieur, Fultz en percussion ou un Fournier agressif qui pose sa tente sur la ligne des lancers, la défense de Sacramento ne trouve aucune solution. Seuls les 22 points de Bjelica limitent la casse à la pause (65-52).

Au retour des vestiaires, De’Aaron Fox prend les choses en mains. Le meneur agresse la défense adverse et mène un 11-2 qui remet Sacramento dans le coup (67-63). Nikola Vucevic relance le Magic mais le momentum est californien. L’adresse de Nemanja Bjelica et l’activité de Marvin Bagley permettent aux Kings de grappiller leur retard et de finir le troisième quart-temps sur les talons d’Orlando (86-85).

Evan Fournier décisif

Le Magic flanche mais ne rompt pas. Ils parviennent à repousser les assauts de Fox et Bagley pour ne jamais céder leur avantage. Au contraire, ils reprennent même de l’air sur un 3-points d’Evan Fournier (100-93). De’Aaron Fox persiste pourtant mais à chaque fois qu’il ramène son équipe à une possession, le Magic répond. Six points de suite d’Evan Fournier permettent même à Orlando de garder les Kings à sept longueurs avec 77 seconds à jouer (111-104).

Comme à Phoenix, les hommes de Steve Clifford s’effondrent toutefois au plus mauvais moment. Un marché de Vucevic et un tir contré de Fournier permettent à Bjelica de garder les Kings en vie avant que deux lay-ups de Fox, dont un avec la faute, ne concluent un 8-0 qui donne l’avantage aux locaux pour la première fois depuis les premières minutes du match (112-111) !

Avec 16 secondes à jouer, c’est Evan Fournier qui hérite du ballon. Défendu par De’Aaron Fox, le Français mange le chrono avant de passer à l’attaque. Il crosse son adversaire, perd l’équilibre, avant d’amorcer son tir à mi-distance. Le meneur lui colle toutefois au basque et sa bonne défense force Fournier à s’ajuster en l’air pour finalement trouver Aaron Gordon dans la raquette qui marque avec la faute (114-112) !

Les Kings ont une dernière chance mais la défense d’Orlando met le couvercle et repart avec la victoire.