Les services de communication des franchises NBA sont actuellement concentrés sur le All-Star Game et l’envoi de leurs joueurs à Chicago. Celui de Boston peut compter sur Grant Williams, très bon vendeur devant les journalistes.

« J’aimerais commencer avec l’élément A : Kemba Walker » lance-t-il en brandissant un visuel réalisé par le club. « Il est le seul meneur, et même le seul joueur de la conférence, à compiler 22 points, 5 passes et 3.5 rebonds de moyenne. Il devrait être titulaire au All-Star Game. C’est un joueur talentueux. »

Et le rookie de poursuivre avec Jayson Tatum et Jaylen Brown. « Vient ensuite Jayson Tatum, qui a récemment marqué 41 points, qui tourne à 30 points sur les deux ou trois derniers matchs, et regardez ça : c’est un des quatre joueurs de la conférence à tourner à 21 points et 6 rebonds. Et quand il a marqué 41 points, il avait mis six paniers à 3-points et affichait une adresse de 72% aux tirs. Vraiment une performance de choix qui mérite un All-Star Game. » Enfin : « Jaylen Brown – je suis un grand fan de ce joueur. Il tourne à 20 points et 7 rebonds, avec 49% de réussite – je n’en suis pas capable. Et il fait partie des trois extérieurs à avoir 7 rebonds de moyenne. »

« Si ça arrive, je me teins les cheveux en rose »

« J’ai voté double de nombreuses fois » plaisante-t-il. « J’utilise deux profils pour le faire. Je suis excité à l’idée que ça puisse arriver (…) Si ça arrive, je me teins les cheveux en rose pendant un mois. Je laisserai les fans choisir le rose que je devrai porter – clair ou foncé. Si les trois y vont, je le ferai. » assure-t-il.

On laisse le mot de la fin à un Brad Stevens, plus terre à terre : « Il y a toujours plus de joueurs méritant que de places disponibles. Mon message pour tous nos gars, c’est qu’il est beaucoup plus important de jouer comme un All-Star que d’être sélectionné. C’est ce qu’il faut retenir. C’est subjectif, donc il faut juste donner son maximum. »