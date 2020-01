Joueurs de la semaine : une grande première pour Josh Richardson

On s’attendait à ce que la NBA récompense DeMar DeRozan pour le trophée du « Joueur de la semaine » à l’Ouest. L’arrière des Spurs a en effet brillé avec 29.3 points, 6.5 rebonds et 6.0 passes de moyenne, à 63% de réussite au tir. Et son équipe a remporté trois de ses quatre matchs, face aux Bucks, puis chez les Celtics et les Raptors.

C’est la 11e fois que DeMar DeRozan décroche ce trophée honorifique, mais c’est la première fois depuis qu’il a rejoint les Spurs, en échange de Kawhi Leonard, à l’été 2017.

Par contre, surprise à l’Est avec le choix de Josh Richardson. Avec ses 22.7 points, 2.3 rebonds et 3.7 passes, l’arrière/ailier des Sixers a réalisé une bonne semaine, marquant surtout les esprits lors de la victoire face à Boston avec 29 points et 7 passes décisives. Mais dans la foulée, il n’a pas particulièrement brillé face à Dallas alors que Giannis Antetokounmpo enchaînait les succès avec de meilleures statistiques. Un peu de lassitude chez la NBA ?

Avec un bilan de deux victoires (Oklahoma City et Boston) en trois matchs pour les Sixers, Josh Richardson récupère en tout cas son tout premier trophée de « Joueur de la semaine ».