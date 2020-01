Face aux Clippers, les Nuggets ont montré leur vrai visage

Souvent coupables de lâcher des matches faciles, les Nuggets avaient touché le fond en perdant à domicile contre les Cavaliers. Mike Malone l’a souligné, il y a un manque de sérieux avant ces rencontres face aux « petites » équipes.

Un sentiment de suffisance qui n’existe pas quand les Nuggets affrontent des grosses équipes. Ils viennent de le confirmer en s’imposant face aux Clippers, certes privés de Paul George. Rebondir en 24 heures face aux Californiens méritait donc un éloge, autant que la défaite contre Cleveland amenait une critique.

« Je suis fier de mes joueurs », a déclaré le coach de Denver. « Même si la défense n’a pas été parfaite, il y a eu un gros progrès par rapport aux derniers matchs. On a accepté le défi face à une très bonne équipe, très physique. Et je tiens à donner du crédit à Jamal Murray et Gary Harris, qui n’étaient pas certains de jouer car ils sont un peu blessés. Ils ont joué et cela montre leur sens du sacrifice. »



Les deux joueurs ont cumulé 34 points, pour aider Nikola Jokic et ses 20 unités. C’est bien en deuxième et troisième quart-temps que la défense s’est montrée la plus efficace. Les Clippers ont terminé la partie avec un affreux 24% à 3-pts et 14 ballons perdus. « On était bien différent de la veille », s’est ainsi réjoui Monte Morris. « Les shoots sont tombés dedans et on a défendu. Et on l’a fait ensemble, cet effort défensif. »

Maintenant que la deuxième place à l’Ouest a été récupérée, il ne faut plus la perdre. Pour tester leur concentration, ils vont devoir disposer des Hornets et des Warriors, ce mercredi et jeudi. C’est essentiel, car ces défaites contre les équipes mal classées se payent plus tard. Et Denver le sait déjà.

« Il faut qu’on donne le meilleur de nous-mêmes chaque soir. C’est un défi pour chacun », insiste Mike Malone. « Il y a deux ans, on se battait pour devenir une équipe de playoffs. Les défaites sont venues nous hanter. Et ce n’est pas seulement le dernier match de la saison qui compte (en référence à la défaite contre Minnesota, lors de la dernière journée de la saison régulière), mais ce sont des parties au milieu des mois de janvier, décembre… »