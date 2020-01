Trop de suffisance chez les Nuggets

C’est ce qui fait souvent la différence entre une bonne équipe et une très bonne équipe, la capacité à éviter les couacs contre les mal classés. Clairement, les Nuggets, qui étaient encore deuxièmes à l’Ouest avant les matches de samedi, ne sont pas encore une très bonne équipe. Battus à domicile par Cleveland, les joueurs de Mike Malone ont déjà perdu six fois contre des « petites » équipes (Atlanta, Cleveland, Washington…), et ça fait évidemment désordre.

« Le plus important pour moi, c’est notre approche » insiste pourtant le coach des Nuggets dans le Denver Post. « Ce n’est pas une question de rebonds offensifs de Kevin Love ou de Tristan Thompson, ou de points de Collin Sexton ou Darius Garland. Après la défaite face aux Wizards, en discutant avec les gars, j’en ai entendu un qui disait qu’il avait été surpris par l’engagement des Wizards. Pour moi, ça m’a vraiment ouvert les yeux, et ça m’a surpris et déçu. Tout le monde se donne à fond. On ne joue pas contre un bilan. Et si on veut avoir l’avantage du terrain en playoffs, il faut aborder les matches avec la bonne attitude, et peu importe qui on joue, et peu importe le bilan. »

« Peu importe le bilan, les équipes se donnent à fond »

Pour le coach des Nuggets, ces joueurs n’ont pas encore cette capacité à jouer tous les matches à fond. « Les grandes équipes ont un standard d’excellence qu’ils s’imposent chaque soir, et je pense que très souvent cette saison, on n’a pas abordé les matches comme il fallait. »

Du côté des joueurs, Will Barton assure qu’il prend chaque adversaire avec la même détermination. « J’essaie vraiment de faire abstraction des bilans. J’en suis à un point où j’essaie de rester le même quel que soit l’adversaire. C’est la NBA. Peu importe le bilan, les équipes se donnent à fond. »

Pour Jamal Murray, les Nuggets ont du mal face aux équipes qui jouent sans pression. « Les mauvaises équipes viennent ici en confiance. S’ils perdent, ils perdent… Mais pour nous, ça nous met dans l’obligation de gagner, et peut-être que ça nous met de la pression. » Même son de cloche chez Mason Plumlee : « Je pense que parfois les mauvaises équipes jouent de manière libérée. On a des attentes cette année, et il faut qu’on soit capable de jouer libéré même dans des matches où l’on est sensé gagner. »