De retour, Pascal Siakam a manqué de rythme

Comme Kyrie Irving, et alors qu’on l’attendait dans le courant de cette semaine, Pascal Siakam a fait son retour face aux Spurs ce dimanche soir. Le champion 2019, touché à l’aine, n’avait plus joué depuis le 18 décembre 2019.

Pendant quelques minutes, on n’a pas vu la différence avec ses performances de début de saison. Il inscrit 12 points dans le premier quart-temps et arrive à la pause avec 14 unités. Sauf que comme Nick Nurse le redoutait, le manque de compétition allait se faire sentir ensuite. « Je pense que j’ai perdu un peu mon rythme », concède Pascal Siakam. « Ça ira mieux, mais pour un premier match, je pense avoir été correct. J’aurais pu être bien plus agressif, donc je dois l’être davantage. »

Correcte fut sa première mi-temps, mais durant la seconde, il a manqué ses cinq tentatives au shoot, dont quatre dans le dernier quart-temps. Il a même manqué un lancer-franc important dans la dernière minute.

Comme tous ses coéquipiers, l’intérieur s’est effondré après la pause, pour s’incliner. Finalement, il conclut sa rencontre avec 15 points à 6/17 au shoot, 5 rebonds, 4 passes et 4 fautes en 30 minutes. Il pourra toujours se consoler avec les jolies déclarations de son ancien coéquipier, DeMar DeRozan.

« Pascal a été un de ceux qui s’est tué au travail, chaque jour », se souvient l’arrière. « Je peux en témoigner. Je l’ai vu. Il est allé en G-League, a joué dur, il en voulait. Rookie, il était brut et c’est honneur de voir ce qu’il est devenu aujourd’hui, c’est-à-dire un All-Star, clairement. Il est devenu un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste. »