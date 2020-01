Retour presque parfait pour Kyrie Irving

Il n’avait pas joué depuis le 14 novembre 2019 et son retour après 26 matches de suite marquait une première dans la saison des Nets : un groupe au complet, sans Kevin Durant bien évidemment.

Contre Atlanta, Kyrie Irving a donc signé son retour à la compétition. Il l’a même soigné avec une prestation presque parfaite de 21 points en 20 minutes, à 10/11 au shoot. Jamais, dans sa carrière, il n’avait été aussi adroit.

« Ce fut un long parcours », avoue le meneur de Brooklyn. « J’ai eu des réponses à beaucoup de questions, sur la santé de mon épaule, sur la longévité, sur la meilleure option pour ma santé à long terme. Je suis de retour pour l’anniversaire de ma sœur, donc le timing est parfait. J’en suis heureux. »

Deux mois n’ont rien changé dans le jeu de Kyrie Irving, qu’on a retrouvé avec ses dribbles, son shoot et ses pénétrations. Même si c’était face aux Hawks, la large victoire (108-86) et un Kyrie Irving en tenue sont des bonnes nouvelles pour Kenny Atkinson, qui en cherche depuis quelques semaines.

« On a traversé une période compliquée, notre confiance a été ébranlée. Ajouter un joueur de ce calibre, ça aide pour la confiance de tout le monde »

« On le ressent oui », assure le coach des Nets. « On a traversé une période compliquée, notre confiance a été ébranlée. Ajouter un joueur de ce calibre, ça aide pour la confiance de tout le monde. Elle nous a manqué. Et j’ai aimé qu’il ne force rien, il a joué comme un professionnel. Ma peur, c’était qu’après une aussi longue absence, il tente de forcer les choses. Là, il a été parfait. »

Associé à Spencer Dinwiddie dans le cinq majeur, Kyrie Irving ne semble pas se faire de souci pour cette cohabitation. « Quand on est un grand joueur, avec une certaine intelligence de jeu, on peut jouer avec n’importe qui. Il faut simplement s’adapter. Je n’ai pas voulu être trop agressif. »

Wilson Chandler a qualifié la performance de son coéquipier de « meilleur retour de longue blessure de la saison avec Paul George », en référence aux 33 points en 24 minutes de l’ailier des Clippers en novembre 2019 (le soir même du dernier match de Kyrie Irving, pour l’anecdote).

Le champion 2016 va devoir confirmer dans les prochains jours, ce qui est toujours le plus dur. Surtout que les cinq prochains matches s’annoncent périlleux : Utah, Philadelphie, Milwaukee, Philadelphie et les Lakers.