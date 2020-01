Denver prend le meilleur sur les Clippers

En l’absence de Paul George, c’est Lou Williams qui fait son apparition dans le cinq de départ des Clippers. Le trio Leonard – Zubac – Williams permet à Los Angeles de prendre le meilleur départ (18-11). Après leur défaite surprise contre Cleveland, les Nuggets réagissent toutefois. Jamal Murray (19 points) et Nikola Jokic lancent un 15-4 qui donnent l’avantage à Denver, mais l’adresse de Lou Williams et de Mo’ Harkless inversent la tendance (30-29).

Les Nuggets passent à l’attaque

Malgré un bon premier quart temps, la défense des Clippers vole en éclats avant la mi-temps. Michael Porter Jr. (13 points) marque les neuf premiers points de Denver dans le deuxième quart temps et dans son sillage, les Nuggets passent un 19-8 à leurs adversaires en marquant leur neuf premiers tirs (48-38). Los Angeles tente de réagir mais sept ballons perdus permettent à Denver d’enfoncer le clou. Gary Harris (15 points) et Will Barton font mouche de loin, Jamal Murray se met au diapason, et les Nuggets rentrent aux vestiaires à +14 (66-52).

Les problèmes de la bande à Doc Rivers persistent dans le troisième quart temps. Si l’adresse des Nuggets pique du nez, ils arrivent toutefois à attaquer les intervalles sans la moindre difficulté. En face, les Clippers peinent toujours à se créer de bons tirs, et l’écart atteint les vingt unités sur deux lancers francs de Jamal Murray (82-62). Kawhi Leonard et Montrezl Harrell se démènent pour limiter la casse, mais avec douze minutes à jouer L.A. est toujours dans les choux (89-73).

Les Clippers tentent un hold-up

Alors que les Nuggets semblent voguer vers une victoire facile, les Clippers tentent un baroud honneur. Trois ballons perdus de Denver leur permettent de revenir au contact. Deux tirs primés de Patrick Beverley et de Kawhi Leonard, et deux dunks de Mo’ Harkless et de Montrezl Harrell infligent un 10-0 aux locaux pour réduire l’écart à huit points avec quatre minutes à jouer (105-97).

Fébriles, les Nuggets voient les Clippers revenir à -6 à 90 secondes du buzzer mais la sixième faute de Patrick Beverley envoie Nikola Jokic sur la ligne des lancers francs et un Doc Rivers vert de rage aux vestiaires, expulsé pour deux fautes techniques. Cette séquence scelle définitivement la victoire des Nuggets et permet aux hommes de Mike Malone de dépasser leurs adversaires du soir au classement de la conférence Ouest.