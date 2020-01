Remis au placard, Denzel Valentine ne cache plus sa frustration

C’est du bout du bout du banc des Bulls que Denzel Valentine a suivi la victoire de son équipe sur le parquet des Pistons. Un banc qu’il n’a de nouveau pas quitté, pour la quatrième fois depuis début 2020. Sur les six dernières sorties de Chicago, l’extérieur est rentré pour moins de dix minutes en jeu au total.

« C’est frustrant car je sens que je n’ai pas eu autant d’impact que je le souhaiterais ces derniers temps, » lâche-t-il. « Je sais que je peux nous aider à gagner et être meilleur. Tout ce que je peux faire, c’est apprendre et grandir. »

C’est d’autant plus frustrant pour lui qu’il s’était montré à son avantage durant le mois précédent. Malgré une adresse générale moyenne (41% mais 40% de loin), il apportait près de 8 points en 15 minutes de jeu. Mais le retour de blessure (épaule) de Chandler Hutchison lui a fait reperdre ses minutes illico.

Denzel Valentine confirme que Jim Boylen l’a averti qu’il était sorti de la rotation, sans lui donner d’explication.

« Ça ne me va vraiment pas, » affiche-t-il plus crûment. « Je suis un compétiteur, je veux jouer, je veux être productif. Je veux aider l’équipe à gagner. Mais ce n’est pas de mon ressort donc je ne vais pas me laisser dépasser et être frustré au quotidien. »

Dès lors se pose la question de son avenir avec les Bulls. L’été prochain, il sera à la fin de son contrat rookie et la franchise aura l’occasion de le protéger avec une « qualifying offer » de 4.6 millions de dollars. Sauf que s’il ne rentre plus dans les plans, autant s’en débarrasser avant la « trade deadline » du 6 février prochain.

Pourquoi ne pas l’inclure avec Thaddeus Young, qui a lui aussi récemment fait part de ses états d’âme ?

« Je laisse mon agent gérer ça. J’essaie de ne pas trop m’en soucier et de tirer le meilleur de la situation actuelle. J’ai le sentiment de pouvoir jouer pour n’importe quelle équipe. Je ne peux pas penser au futur et m’en inquiéter car tu ne sais jamais ce qu’il va se passer. Si on me fait bouger ou si je reste… Je suis heureux d’être en NBA à vivre mon rêve. » C’est l’essentiel.