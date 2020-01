Les Bucks sans pitié avec les Blazers

Giannis Antetokounmpo inscrit le premier panier de la partie mais la défense des Blazers donne le ton d’entrée avec une gros bâche de Kent Bazemore sur le Grec, puis une faute virile mais correcte de Carmelo Anthony. Ce dernier inscrit à 3-points pour forcer le temps mort de Budenholzer après que Damian Lillard a bien lancé l’affaire en inscrivant 8 des 11 premiers points de son équipe.

Milwaukee réplique par un 11-0 et voilà les Blazers déjà dans le pétrin après 7 minutes de jeu. Terry Stotts ouvre son banc tôt dans le match en faisant entrer Jaylen Hoard ou encore Nassir Little, et Portland s’accroche à la fin du 1er quart (32-24). Mais le duo de All-Star des Bucks Middleton – Antetokounmpo marque autant que les Blazers pour ainsi dire (23 contre 24).

Choisissant l’option « very small ball », Terry Stotts garde ses jeunes autour de CJ McCollum pour reprendre le 2e quart. Hoard se retrouve ainsi à défendre sur Robin Lopez et Giannis Antetokounmpo, sur lequel il passe presque la claquette dunk mais Giannis fait faute. McCollum permet à Portland de garder la cadence mais les Bucks ne sont pas inquiétés. Il faut attendre le milieu de la période, et le retour des titulaires marqué par un 12-1 pour retrouver une dynamique.

Les Blazers reviennent à -4 mais Antetokounmpo et Bledsoe creusent l’écart à +12 à nouveau. Le MVP 2019 est à deux doigts de contrer Lillard mais il arrive un peu tard. Derrière déjà 21 points et 13 rebonds d’Antetokounmpo à la pause, les Bucks restent confortablement en tête (64-55).

Eric Bledsoe plie l’affaire

CJ McCollum inscrit 5 points rapides pour relancer les locaux à la reprise, mais en face, Antetokounmpo conclut au alley oop par-dessus la mêlée, plus la faute. Bledsoe ne rencontre que trop peu de résistance sur le chemin du cercle. De manière générale, les Bucks n’éprouvent pas de difficultés majeures à trouver leurs points face à la défense des Blazers.

A l’inverse, Portland doit s’arracher davantage, à l’image de Melo qui arrive en double double et continue de se battre sous le cercle. Jaylen Hoard fait aussi l’effort en piquant le cuir à Antetokounmpo avant d’inscrire le panier plus la faute. Les Blazers lâchent encore du lest en 3e quart-temps et sont à -17 avant le dernier quart (97-80).

Giannis Antetokounmpo rentre un 2e tir à 3-points, pour le plus grand bonheur de son frère Thanasis sur le banc. Avec Bledsoe qui n’en finit plus de transpercer le rideau défensif, avec 11 points rapides, Milwaukee confirme sa mainmise absolue sur ce match. Terry Stotts hisse bientôt le drapeau blanc, l’occasion pour le rookie français, Hoard, de réussir un nouveau « record » à 6 points et 5 rebonds. Milwaukee empoche sa 17e victoire de la saison à l’extérieur, et une 8e sur les 9 dernières rencontres (122-101).