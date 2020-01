Proche d’un retour, Zion Williamson fait briller les yeux de ses coéquipiers

Les fans s’impatientent et les vidéos de workout de Zion Williamson avant chaque match de New Orleans ne font que remuer le couteau dans la plaie. Le mastodonte des Pelicans avait gratifié le Staples Center de quelques alley oop. Au MSG cette nuit avant la rencontre face aux Knicks, il a passé un dunk entre les jambes sans forcer.

Alvin Gentry a donc dû calmer les ardeurs des journalistes lorsqu’on lui a demandé si Zion Williamson était prêt.

« Non ce ne sera pas ce soir, a-t-il lâché. Revenir dans cette ville ? Vous plaisantez ? Qui ferait ça ? Ce serait lui mettre toute la pression du monde sur les épaules que de le faire revenir dans cette ville. Il continue de progresser, il s’entraîne en cinq contre cinq et on essaie de déterminer le meilleur moment pour le remettre dans le bain. Mais même quand on le fera, ce sera pour un temps de jeu très limité au début comme tout le monde peut l’imaginer ».

Un effectif « effrayant » sur le papier

Josh Hart s’impatiente aussi, mais pour une autre raison. « Remettez ses fesses sur le terrain. On en a besoin, et comme ça je pourrai arrêter de répondre à ces fichues questions sur son retour », a-t-il déclaré avec un grand sourire.

L’ex joueur des Lakers a surtout hâte de voir ce que pourrait donner cette équipe avec un tel joueur en plus dans un effectif déjà bien pourvu en talent et qui semble avoir trouvé la bonne carburation depuis deux semaines. Si le long-terme est également enthousiasmant, la vision d’une équipe complète à court-terme peut être « effrayant » pour Josh Hart.

« On espère être tous là pour un long moment et on pourrait vraiment construire, faire grandir et réaliser quelque chose de spécial pour notre franchise et la ville. Mais le court-terme est également très enthousiasmant. On a de supers talents (avec Brandon Ingram et Zion Williamson), et si tu ajoutes Lonzo Ball qui peut distribuer aussi bien que n’importe qui dans la ligue, Jrue Holiday, JJ Redick… Quand tu commences à mettre toutes les pièces autour d’eux et que tu nous vois tous en bonne santé, c’est un constat effrayant, pour cette saison et les années à venir ».

Le dilemme des Pelicans

L’idée reste avant tout de ne pas griller celui qui se profile pour incarner le visage de la franchise pour les années à venir. De nombreuses voix se sont par ailleurs élevées pour défendre l’idée que Zion Williamson devrait faire une croix sur sa saison rookie, comme l’ont fait Blake Griffin, Joel Embiid ou Ben Simmons avant lui. Toujours est-il que si on regarde à plus long-terme, il y a également de quoi être excité.

« On veut qu’Ingram soit ici pour longtemps, tout comme Zion, a ajouté Josh Hart. Ce serait énorme d’avoir deux gars comme ça, deux gars de calibre All-Star, autour desquels on construit une culture, autour de leurs compétences. Ce serait super pour la ville et c’est quelque chose qu’on veut faire ».

C’est tout le dilemme actuel des Pelicans, comme l’avait résumé le principal intéressé la semaine dernière. « Je veux vraiment revenir, mais d’un point de vue professionnel, je dois aussi regarder sur la longévité ».