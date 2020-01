Kawhi Leonard proche de la grande forme

Numéro 1 du Top 10 de la nuit avec un dunk rageur sur les Warriors, Kawhi Leonard a prouvé cette nuit qu’il était toujours capable de prendre un match à son compte, mais aussi qu’il n’était plus très loin de son meilleur niveau avec une perf’ à 36 points, 9 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Le tout avec quatre dunks. Son agressivité en défense comme en attaque démontre qu’il a enlevé le frein à main, et il le confirme par les mots.

« Je me sens bien. Bien mieux » a-t-il expliqué en conférence de presse. « Je suis capable de faire une accélération sans que ça me tire trop. Et surtout je peux continuer de remonter la pente. » Qu’en pense Doc Rivers qui doit gérer actuellement la blessure de Paul George ? « Je pense qu’il est dans une bien meilleure forme que lors du premier match de saison régulière. On peut le dire comme ça. On peut le voir à l’entraînement, on peut le voir sur lui. Il monte en puissance. Ça se voit, ça se sent et son impulsion est meilleure. C’est vraiment bien de le voir comme ça. »

De quoi impressionner Lou Williams qui découvre le phénomène. « Sa main gauche est costaude ! Il va au dunk main gauche, main droite… On en parlait justement… Je crois qu’il a dunké sur trois groupes différents de joueurs pendant ce match. Simplement en étant agressif, en allant au cercle, et en faisant les choses dont on a besoin. C’était spécial. »

Prochaine étape de ce retour au premier plan, la possibilité de jouer en back-to-back. On le saura vendredi et samedi prochain puisque les Clippers affrontent le Magic et les Pelicans.