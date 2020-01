L’appétit vient en mangeant pour les jeunes Grizzlies

Ils n’ont que 20 ans, et pourtant Ja Morant et Jaren Jackson Jr. donnent l’impression d’être des vétérans. Face à une équipe aussi expérimentée que les Spurs, ils ont prouvé qu’ils étaient matures et que les succès en cours de Memphis ne leur montaient pas à la tête. Ces deux-là jouent juste, et depuis cette nuit, les Grizzlies sont carrément 8e de la conférence Ouest !

« Je suis comme un père fier de ses enfants » résume Jae Crowder, « papy » de l’équipe à seulement 29 ans. « C’est tellement plaisant de voir que le travail paie. On joue simplement de manière altruiste, en ayant confiance dans le collectif et en chacun de nous. Personne ne pense qu’il est plus important que le collectif. Les cinq gars sur le terrain sont sur la même longueur d’onde. »

Ce collectif se retrouve dans une stat en particulier. Cette nuit encore, les Grizzlies ont délivré 39 passes. Le collectif est en place, les joueurs prennent plaisir à jouer ensemble, et les victoires renforcent cette confiance et cet enthousiasme. « C’est cool de voir que cette cohésion est si forte » constate Taylor Jenkins. « Les gars adorent jouer ensemble. On a une tonne de joueurs altruistes, avec peu d’ego, ils prennent du plaisir et je pense que c’est ce qui est le moteur de notre attaque. »

Huitième avec un bilan de 17 victoires pour 22 défaites, Memphis pourrait profiter d’un calendrier favorable pour faire encore mieux. Ils jouent leurs quatre prochains matches à domicile, et huit de leurs onze prochaines rencontres sont contre des équipes avec un bilan négatif. De quoi rêver plus durablement à une place en playoffs… « Le but, c’est les playoffs » lâche Jonas Valanciunas. « On s’améliore de jour en jour, et c’est réaliste de rêver aux playoffs non ? »