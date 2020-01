John Beilein et les Cavaliers veulent désamorcer la polémique

Après avoir confondu « thug » et « slug », soit « voyou » et « limace », lors d’une séance vidéo, John Beilein a créé un malaise au sein du vestiaire des Cavaliers. Il s’est rapidement expliqué dans les colonnes d’ESPN et nos confrères annoncent désormais qu’il a bien pris la parole devant ses joueurs pour exprimer des regrets.

« Cela a réellement consolidé quelque chose avec les joueurs », a déclaré le coach des Cavaliers avant la rencontre contre Detroit. « C’est compréhensible, ils ont compris que c’était sérieux et que c’était quelque chose qui n’aurait pas dû arriver. J’ai parlé aux joueurs, je me suis expliqué, je me suis excusé. Je vais en retenir la leçon. C’est regrettable, mais c’est du passé. »

John Beilein a également échangé avec le GM de la franchise, Koby Altman, quand ce dernier a évoqué l’incident et les excuses du coach individuellement avec les joueurs. Toujours d’après ESPN, aucun changement de coach n’est à prévoir malgré la situation tendue de la franchise, entre mauvais résultats et soucis répétés avec Kevin Love.

« Il nous traite de limaces tout le temps »

L’intérieur a justement fait partie de ceux qui ont pris la parole. « Il a fait une erreur, on en fait tous », a réagi le champion 2016. « Il s’est excusé et c’est tout ce qu’on peut lui demander pour le moment. On était là, on a tous entendu, mais je ne pense pas que les joueurs y aient vu une mauvaise intention de sa part. »

Même version pour Larry Nance Jr. « On ne s’est pas regardé entre nous, en se demandant comment il a osé dire une chose pareille… Avec un peu de recul, oui, on s’est rendu compte qu’il avait eu tort. Voilà pourquoi il a retiré ses propos, mais sur l’instant, on n’a pas réagi. »

Tristan Thompson, MVP de la victoire contre les Pistons, a insisté pour dire que l’essentiel était dans la partie de ce jeudi soir. Le succès est donc une manière de montrer que les joueurs n’ont pas lâché leur coach pour autant. « Tout le monde était secoué », avoue Collin Sexton. « Ensuite, on a compris ce qu’il voulait dire. Il nous traite de limaces tout le temps, car on est lent, donc c’est bon. »