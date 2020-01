Nike : les premières images de la deuxième chaussure à laçage automatique

Et cette fois, elle a même un amorti digne de ce nom ! On ne connaît pas encore sa date de sortie officielle, mais l’Adapt BB 2 se prépare. Sur des clichés volés, on découvre une chaussure à la ligne bien plus travaillée que la première version. Elle semble surtout plus adaptée au basket.

Là ou l’Adapt BB ne proposait qu’une mousse Cushlon basique sous le pied, la petite nouvelle va arriver avec une poche Zoom Air « Turbo » à l’avant, ce qui est déjà bien plus en phase avec les standards actuels de la gamme à la virgule. C’est surtout le minimum pour une chaussure aussi onéreuse.

La silhouette est plus fine et plus dépouillée. On aperçoit les câbles de serrage. Les boutons permettant d’ouvrir et de fermer la chaussure sont placés sur l’extérieur, au milieu.

Pas d’informations officielles pour le moment sur cette Adapt BB 2. Mais avec le All-Star Game qui approche, les choses pourraient vite bouger.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Nike Kobe V Protro « Chaos » qui revisite le modèle emblématique en étant à la fois plus proche du sol et réactive avec un amorti amélioré.