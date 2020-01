On ne tient plus Lonzo Ball

Et de trois ! Lonzo Ball continue de confirmer son retour en forme avec un troisième match de suite à plus de 20 points et un deuxième « double double » en trois matchs. Dans la courte victoire des Pelicans cette nuit sur le parquet des Kings, le meneur a été précieux en scorant 15 de ses 24 points dans le quatrième quart-temps et en délivrant sa 10e passe décisive de la soirée pour le panier de la gagne de JJ Redick à la dernière seconde.

Face aux Lakers déjà, sur les terres de ses premiers exploits, il avait montré une grande assurance, dans la lignée de ce que réalise son coéquipier Brandon Ingram, et avait participé à la bonne tenue de New Orleans ce soir là avec 23 unités et 5 passes décisives.

« Je me sens bien et ma confiance est là où elle doit être. Mon corps réagit de mieux en mieux. Je ne me fixe pas de limites. Je vais prendre ça au jour le jour », avait-il déclaré après la défaite au Staples Center.

Le symbole du renouveau des Pelicans

Cette nuit, ses efforts ont donc été récompensés et le premier à le féliciter à été Alvin Gentry qui avait déjà noté l’apport de son meneur dans le renouveau des Pelicans avec Derrick Favors. « Pour moi, le gars qui a vraiment élevé son niveau pour nous et fait un super boulot, c’est Lonzo, a-t-il souligné la nuit dernière. Il a mis deux ou trois gros tirs à des moments où on souffrait un peu avec aussi quelques gros rebonds. Il joue bien, il imprime le rythme qu’on veut, à accélérer le jeu fortement et à créer des situations de tir. Et il est également très solide défensivement ».

Il a fallu que les Pelicans touchent le fond avec 13 revers d’affilée avant de finalement avoir le déclic et enchaîner cinq victoires en six matchs pour boucler 2019. La victoire sur le fil face aux Kings et la prestation de Lonzo Ball sont autant de preuves qui témoignent d’un état d’esprit nouveau en Louisiane.

« Ce sont les bonnes équipes qui gagnent ce genre de matchs, a poursuivi Lonzo Ball. On essaie d’aller dans la bonne direction. Ça a été un match fait de hauts et de bas, mais on a trouvé les solutions pour l’emporter sur la fin. Notre série de défaites appartient au passé. Maintenant, on avance, et on essaie de gagner autant de matchs que possible ».

Et sans faire de bruit, les Pelicans ne sont qu’à trois victoires de la 8e place, alors que le retour de Zion Williamson se profile…