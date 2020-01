Même un bon Caris LeVert n’a pas suffi pour Brooklyn

Les Nets sont malades, et Caris LeVert n’a pas encore la carrure d’un médecin. L’extérieur de Brooklyn a signé son retour, après 24 matches d’absence suite à sa blessure au pouce droit, avec une performance propre et intéressante : 13 points à 5/7 au shoot, 2/2 à 3-points en 15 minutes.

« Ça fait du bien d’être sur le parquet », a simplement déclaré le joueur des Nets. « Bien évidemment, j’aurais aimé qu’on gagne le match, mais personnellement, je me sens plutôt bien. »

Son temps de jeu est encore surveillé, mais sa présence va faire du bien sur le long terme. Surtout quand on voit qu’il était déjà dans le bain, face aux champions en titre. « C’était bon de revoir Caris », commente Joe Harris. « On aurait aimé qu’il ne soit pas limité en terme de minutes, qu’il puisse jouer plus. Il avait l’air bien, il avait l’air lui-même. Il ne semblait pas rouillé du tout. »

Quand il pourra jouir d’un temps de jeu plus conséquent mais aussi pour le moment en commençant sur le banc, Caris LeVert va permettre à Kenny Atkinson d’obtenir des rotations plus souples et notamment afin de faire souffler Garrett Temple, utilisé partout et tout le temps dernièrement et qui commence à tirer la langue. « On ajoute un de nos meilleurs joueurs », constate le coach. « Un élément dynamique, athlétique, rapide. Il connaît les systèmes aussi, ce n’est pas un petit nouveau qui débarque. Il pourra jouer meneur, il l’a déjà fait pour nous, et arrière afin d’aider nos remplaçants en menant le jeu. Il va soulager Temple. »

Et s’il pouvait faire des miracles lors du prochain match, Brooklyn, septième de l’Est, n’irait pas se plaindre. En effet ce lundi, les Nets se déplacent à Orlando, actuel huitième de la conférence. Il n’y a qu’une victoire qui les sépare. Ensuite, il faudra accueillir Oklahoma City et Miami. Pas facile donc, surtout en ce moment. « Son retour augmente l’énergie du groupe, ainsi que notre confiance puisqu’un de nos cadres revient », assure pourtant DeAndre Jordan.

Il faut maintenant que cela se traduise par des victoires…