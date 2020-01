Kevin Huerter, doublure occasionnelle de Trae Young à la mène

Bradley Beal, Gordon Hayward et Klay Thompson, plutôt que Kyle Korver ou J.J. Redick. Avant l’entame de la saison, Kevin Huerter a été très clair sur ses sources d’inspiration. L’arrière des Hawks ne veut pas seulement être catalogué comme un shooteur. Ça tombe bien car son coach, Lloyd Pierce, partage la même idée à son sujet.

Son coach le sait à la fois capable de recevoir des bons ballons pour sanctionner, mais aussi… d’en distribuer. Lloyd Pierce pense pouvoir faire de lui un « facilitateur », lorsque Trae Young être sur le banc. Ce dernier n’a pas vraiment de remplaçant attitré à la mène, même si le « two-way contract », Brandon Goodwin, se montre en ce moment.

Evan Turner, qui aurait pu occuper le poste, a été peu sollicité jusqu’ici. Et aujourd’hui, il est carrément au frigo. « Nous n’avons pas de meneur remplaçant naturel, au sens strict du terme, dans notre effectif, » constate le technicien. « Trae est notre meneur, et derrière on s’organise à plusieurs. C’est un poste dont on a parlé avec Kevin : lui donner le ballon un peu plus et lui permettre de jouer au poste de meneur remplaçant. »

Deuxième meilleur passeur de son équipe, Kevin Huerter a ainsi l’occasion de s’illustrer sur le « pick-and-roll » avec John Collins par exemple, avec qui il a combiné sur quelques séquences à Boston cette nuit.

« On parle toujours de Kevin en tant que shooteur, » continue son coach, « mais ce qui nous a le plus manqué est sa capacité à faciliter le jeu. Et ça nous aide parce qu’on peut décaler Trae dans le jeu sans ballon et ainsi obtenir aussi des tirs plus ouverts. Cette combinaison va nous aider. »

De la création pour compenser la maladresse

Une expérimentation qui n’effraye pas l’ancien de Maryland, habitué à jouer au poste 1 lorsqu’il était au lycée. « Maryland était assez similaire à ici pour trouver un moyen de me donner le ballon alors que je jouais avec un meneur, » précise-t-il. « Et ici évidemment, c’est du jeu sans ballon et un peu avec. »

Lui mettre la balle dans les mains et peut-être aussi un bon moyen de l’aider à retrouver de la confiance dans son tir. Ralenti en début de saison par un souci d’épaule, Kevin Huerter est loin de la progression statistique qu’on pouvait attendre de lui cette saison. Tous ses pourcentages d’adresse sont en baisse, mais au moins, il a récupéré sa place de titulaire il y a un mois.

Sur ses huit dernières sorties, il n’est pas plus adroit (39% dont 33% de loin) mais son rendement repart à la hausse : 14 points de moyenne, 4 rebonds et 4 passes décisives donc.