Atlanta : Evan Turner et Chandler Parsons informés qu’ils ne joueront plus

Avec 18 matchs pour Evan Turner cette saison, et seulement 5 pour Chandler Parsons, on ne peut pas dire que les deux vétérans faisaient partie des plans de la franchise. Mais le premier vient d’annoncer qu’ils avaient été informés officiellement par leur direction qu’ils ne joueraient plus dans un avenir proche, relaie le Boston Globe.

Une nouvelle qui arrive quelques heures après l’annonce par ESPN qu’un transfert pour Andre Drummond se préparerait en coulisses à Atlanta. L’intérieur a un salaire de 27.1 millions de dollars pour cette saison et pourrait faire une croix sur 28.8 millions qui l’attendent l’an prochain pour tester le marché, ce qui pousse les Pistons à réfléchir.

Turner et Parsons sont eux en fin de contrat et touchent respectivement 18.6 millions et 25.1 millions cette année : tout laisse à penser qu’un des deux joueurs, ou les deux, pourrait bientôt atterrir à Detroit. Ce qui du même coup mettrait un gros frein aux ambitions des Pistons cette saison…