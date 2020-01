Les Warriors discutent transferts…

Dans un mois et deux jours, ce sera la fin officielle de la période des transferts, et ça commence à s’agiter en coulisses. Du côté de Golden State, deux joueurs seraient impliqués dans les discussions : Glenn Robinson III et Alec Burks. Evidemment, Golden State ne s’attend pas à récupérer une ou deux grosses pointures en échange de ces joueurs, mais ils sont en fin de contrat, et c’est toujours intéressant en prévision de la prochaine intersaison.

En revanche, The Athletic précise que D’Angelo Russell est intouchable. Il n’est pas question de l’échanger, tout simplement parce que les dirigeants veulent le voir à l’oeuvre dans une équipe au complet avant de se faire une idée. Comme Steph Curry et Klay Thompson doivent revenir en février, sans doute après le All-Star Game, Russell devrait rester aux Warriors. Et ça tombe bien puisqu’il n’a pas envie de partir.