D’Angelo Russell aspire à trouver de la stabilité à San Francisco

S’il prend de plus en plus ses marques dans le système des Warriors, s’imposant comme le meilleur joueur disponible au sein de l’effectif, D’Angelo Russell peut difficilement avoir l’esprit tranquille.

Depuis son arrivée à San Francisco dans un « sign-and-trade » avec Brooklyn en contrepartie de Kevin Durant, le meneur doit composer avec les rumeurs de transfert.

Signé au maximum, peu imaginent en effet un avenir pour l’ancien Laker dans une équipe déjà constituée de Stephen Curry et Klay Thompson. Pourtant, D’Angelo Russell aimerait que cette issue soit possible.

« J’adorerais que ce soit ma maison, » confie-t-il ainsi au Mercury News. « J’ai un contrat de quatre ans. J’adorerais même être ici trois ans, ce serait mon record. »

Envoyé par Magic Johnson des Lakers aux Nets après deux saisons seulement, il n’est en effet pas resté davantage à Brooklyn. Des changements répétitifs qui lui pèsent désormais, faute de repères.

Une situation que Steve Kerr a bien compris, au point de prendre récemment la parole pour soutenir publiquement le n°2 de la Draft 2015 : « S’il existe des spéculations permanentes sur le fait que tu vas être transféré, je me fous de savoir combien tu gagnes ou qui tu es. C’est compliqué… Il n’y a pas de plaisir derrière ça (…) ».

Conscient que ces circonstances sont inhérentes à la NBA, ligue où la stabilité est rare et réservée aux plus privilégiés, D’Angelo Russell en prend son parti et relativise : « J’étais déjà construit pour être mâché et recraché, » dit-il en référence à son départ des Lakers. « Donc je reste décontracté. Pour le moment, c’est ma maison ici. »