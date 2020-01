Daniel Theis, héros d’un soir

Alors qu’il reste sept secondes à jouer et une avance de deux points à défendre, Daniel Theis se retrouve face à Trae Young, après un changement sur un écran. Le pivot de Boston doit s’occuper d’un des meilleurs joueurs en un-contre-un de la ligue et d’un énorme shooteur. Pas facile.



Mais il va plutôt bien s’y prendre, et même s’il est un peu écarté par une feinte, sa taille lui permet de compenser et il contre la tentative du meneur d’Atlanta à 3-pts.

« Je savais qu’on était devant de deux points, donc dès que le changement défensif a eu lieu, je savais qu’il allait vouloir le panier primé pour gagner le match. Car il en a mis un paquet pendant le match », raconte l’Allemand sur Masslive.com. « Il m’a crossé et m’aurait sans doute battu s’il avait été au lay up. Mais je m’attendais au tir de la gagne. Il fallait que je reste près de lui. Car un lay up, au pire, c’était toujours la prolongation. »

Pas vraiment dans un grand soir, Young a terminé à 5/14 à 3-pts et 9/23 au shoot. Il a été ambitieux sur la dernière action, mais Theis a été meilleur. « Grosse action », se réjouit Brad Stevens. « Cela paraît simple quand on en parle comme ça, mais dans le feu de l’action, et sachant que Trae peut aller au cercle face à n’importe qui, c’est fort. Très fort. »

L’hommage de Marcus Smart

Les Hawks n’avaient plus de temps-mort au moment où Young remonte la balle. De plus, voir le meneur se retrouver face à Theis était, sur le papier, un bien meilleur calcul que face à Marcus Smart, qui défendait sur lui à l’origine. Lloyd Pierce ne pouvait guère espérer mieux.

« On souhaite toujours une chance, avec un shoot pour gagner le match, à l’extérieur », déclare-t-il. « Theis a effectué un superbe effort défensif sur Young. Kevin Huerter a fait le bon choix, avec l’écran. Le pivot s’est retrouvé sur le meneur. Bel effort de sa part, il faut les féliciter. »

De quoi venir couronner son bon match avec 14 points, 6 rebonds et 2 contres. « Être capable de défendre sur un joueur comme Trae Young, dans une situation rapide comme ça, sans temps-mort, c’est fort », conclut Smart, qui s’embrouillera avec Alex Len juste derrière. « On est devant de deux points, mais tout le monde ne le sait pas forcément. Theis réalise ce genre de choses toute l’année pour nous. Je suis fier de lui. »