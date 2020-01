Isaiah Thomas expulsé après 88 secondes !

Avec à l’infirmerie Bradley Beal, John Wall, Thomas Bryant, Davis Bertans, Rui Hachimura, C.J. Miles ou encore Moritz Wagner, Isaiah Thomas aurait pu éviter de se faire expulser hier soir face aux Blazers. Surtout après 88 secondes de jeu…

Alors que ce match entre Portland et Washington commençait tranquillement comme des centaines d’autres, le meneur de jeu a perdu son sang froid après une minute trente : coincé au bord du terrain avec Carmelo Anthony et Damian Lillard, « IT » sort du parquet et pousse l’arbitre. Juste ce qu’il faut pour se faire éjecter.

« Il a créé un contact physique avec un arbitre » se sont justifiés les officiels, quand Scott Brooks avait du mal à défendre son joueur, rentré chez lui sans dire un mot aux journalistes. La NBA n’avait pas connu une expulsion avant deux minutes de jeu depuis Greg Ostertag en 2002.