Avec un super Devin Booker, les Suns stoppent la belle série des Knicks

Elfrid Payton réussit ses trois premiers tirs pour les Knicks qui semblent dans un bon soir. Marcus Morris se met lui aussi en route alors qu’en face, Devin Booker est bien esseulé côté Suns, avec 10 des 16 premiers points de son équipe qui compile 6 points à 3/11 aux tirs ! Reggie Bullock confirme qu’il est bien de retour et quand Frank Ntilikina conclut au buzzer du 1er quart sur un layup contre le plexi, New York est largement devant (37-29).

Kelly Oubre retrouve la cible sur le jeu rapide mais c’est surtout DeAndre Ayton qui revient à la vie et ramène les Suns à hauteur. Le pivot galope pour conclure au dunk et Oubre l’imite bientôt, sous les hourras de son pivot sur le banc… mais avec une technique tatillonne. Les Suns reviennent fort mais New York tient le choc. Morris et Randle maintiennent une distance dont se fiche Ayton qui bâche violemment Julius Randle.

Après un bon passage de Bobby Portis (11 points en 9 minutes), les Knicks rentrent aux vestiaires à +10 (61-51). Phoenix doit impérativement serrer sa défense.

Aron Baynes clutch

Les Suns reviennent au jeu tambour battant, égalisant au terme d’un 10-0 conclu par Booker. Plus appliqués, les hommes de Monty Williams ont un tout autre visage mais New York parvient de nouveau à répondre et reprendre de l’air. RJ Barrett pointe le bout de son nez avec un tir de loin et un panier plus la faute. Booker place une nouvelle accélération et Phoenix égalise à nouveau en fin de période. Les Suns prennent même une petite avance de quatre longueurs avant le 4e temps (87-83).

Bobby Portis a beau continuer son festival offensif, Booker est également un sacré client dans le domaine. L’arrière des Suns enchaîne pour le coup un 4e match de suite à 30 points ou plus (égalant Charles Barkley), et ce, avec une facilité déconcertante. Il remet Phoenix aux commandes, mais très temporairement. Les Knicks s’arrachent encore et toujours mais Oubre et Baynes créent l’écart décisif sous les 5 minutes, avec deux tirs de loin pour le premier et un 3-points et un petit tir servi par Booker pour le second.

Avec 38 points, 7 passes, Devin Booker a parfaitement ramené son équipe quand elle courait après le score en 2e mi-temps. Les Suns mettent fin à la belle série des Knicks (120-112). Dans le duel des meneurs français, Frank Ntilikina (6 points, 2 rebonds, 2 passes) et Elie Okobo (2 points, 3 passes, 3 rebonds) sont restés discrets.