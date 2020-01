Il n’est même pas dans le Top 10 « frontcourt » pour la conférence Ouest après les premiers jours de vote, c’est dire si Rudy Gobert doit d’abord séduire les médias et les joueurs adverses s’il désire revenir à Chicago le mois prochain pour le All-Star Game.

De passage en ville pour affronter les Bulls, le pivot a réalisé une excellente partie, dans la lignée de ses prestations depuis un mois avec 17 points à 72% de réussite, 12 rebonds et 3 contres. Sa défense, sa présence près du cercle ont terriblement gêné les Bulls de Zach LaVine. Un argument de plus pour sa candidature au match des étoiles.

« C’est toujours un objectif pour moi », assure le Français. « Mais ma priorité, c’est de continuer de progresser et de gagner des matches. Le reste suivra naturellement. »

Auteur d’un mois de décembre à 16.6 points à 72% de réussite au shoot, 14.6 rebonds et 1.7 contre de moyenne, Rudy Gobert est le deuxième rebondeur et joueur le plus adroit de la ligue. De plus, le Jazz a retrouvé des couleurs. Mais, on s’en souvient, cela n’avait pas suffi la saison passée et le pivot n’avait pas réussi à cacher son émotion. Il n’est donc pas certain que les joueurs et les journalistes soient plus convaincus cette saison…

« Il est sous-estimé depuis le début de sa carrière », estime Donovan Mitchell. « Il a sans doute jeté un œil sur les votes, se disant simplement ‘Ok’ et il est venu dominer ce match comme il était censé le faire. Il va continuer de pousser, peu importe qu’il soit populaire au non parmi les fans. Il le mérite, et je pense qu’il ira. »

Seulement trois défenseurs de l’année jamais distingués par un All-Star Game

Si ce n’est pas le cas, Rudy Gobert confirmera malgré lui son statut d’anomalie. En effet, dans l’histoire de la NBA, seul deux autres joueurs élus défenseur de l’année (Rudy Gobert l’a même été deux fois de suite) n’ont jamais participé à un All-Star Game. Ce furent Marcus Camby et Michael Cooper. Mark Eaton, ancien de la maison Utah, l’a lui été à une seule reprise, en 1989.

« Je pense que c’est toujours un défi car ces matches ressemblent à la Summer League : on fait du run-and-gun et ça dunke dans tous les sens », analyse l’ancien géant (2m24). « Le fait de voir les coaches choisir les remplaçants (c’était ainsi à l’époque) était davantage un honneur que d’être sélectionné par les fans. Donc je pense qu’il y entrera avec les remplaçants. De plus, il évolue dans un petit marché. »

Défenseur et joueur du Jazz, Rudy Gobert n’aurait-il donc aucune chance ? « Je pense que les fans veulent voir de l’attaque et ce sera toujours comme ça car c’est l’aspect de ce sport qui est le plus agréable. Mais c’est aussi une question d’impact sur son équipe et ce qu’on fait pour l’aider des deux côtés du terrain », conclut-il.