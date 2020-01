Michael Porter Jr., un bonheur partagé par tous

Si Jamal Murray a ramené Denver dans la partie avant la pause avec ses 17 points, que Nikola Jokic en a marqué 12 dans le dernier quart pour anéantir les espoirs des Pacers, le grand bonhomme des Nuggets hier soir aura été Michael Porter Jr. : le rookie a inscrit 25 points, battant son record en carrière de 19 unités établi il y a quatre jours, avec un superbe 11/12 aux tirs.

« Il shootait dans un énorme panier » image Nikola Jokic. « Il attaquait le cercle, prenait des jumpshots, des stepbacks, des lancers, des paniers en transition. Il a tout fait. Je suis content pour lui. C’est vraiment bien d’avoir quelqu’un qui peut scorer beaucoup. » Pour résumer un match, demandez au Serbe, il n’y a pas mieux.

C’est après la pause que la démonstration a commencé : impressionnant d’équilibre, le débutant a enchaîné quatre paniers de suite dans la troisième quart, puis trois dans le quatrième, sans que ses défenseurs ne puissent l’en empêcher. « C’est vraiment le match le plus mémorable de ma carrière » assure-t-il. « On gagne et j’ai contribué à cette victoire. Le coach m’a fait confiance, c’était cool. J’ai réussi à mettre des tirs et faire des mouvements dont j’ai l’habitude donc je me sentais plutôt bien sur le terrain. »

Les autres remplaçants contents pour lui

« Il faut lui tirer notre chapeau » avouait Myles Turner en face, après la rencontre, presque content, comme tout le monde, de voir ce prospect qui a connu tant de pépins physiques, briller sur la plus grande scène. « Je suis sa carrière et il a surmonté beaucoup de choses. C’est cool et rafraîchissant de voir quelqu’un comme ça faire ce genre de match. Tu espères évidemment que ce sera contre quelqu’un d’autre… »

« C’est un nouvel aperçu de cet avenir brillant qui l’attend. Il vient d’avoir sa première douche de célébration. Tout le monde sur le banc était content pour lui » raconte Mike Malone. « Paul m’a dit qu’il était fier de moi et j’ai cru qu’il était sérieux, qu’on vivait un moment émouvant » sourit Michael Porter Jr.

« On parle beaucoup avec Mike. Je lui parle beaucoup. Je me suis dit que c’était un bon moyen de l’avoir, en espérant qu’il ne perde pas confiance en moi » plaisante Paul Millsap.

Cette performance a de la valeur car tous les rookies ne mettent pas 25 points, qu’il a traversé beaucoup d’épreuves, et qu’il l’a fait dans un gros match, pas un « garbage time », en passant dans la rotation devant des joueurs plus expérimentés : Juancho Hernangomez, Torrey Craig, Jarred Vanderbilt ou Malik Beasley. Mais tous étaient contents pour lui, un détail qui a son importance pour les Nuggets.

« C’est même plus important pour moi » précise Mike Malone. « Ils le soutiennent et comprennent la culture de l’autre que l’on met en place au quotidien. Malgré son bon match, j’ai été encore plus touché par la réaction du banc. » Le principal intéressé renchérit :« C’est probablement la partie la plus cool pour moi. On a tous été scotchés sur le banc et quand l’un de nous a du succès, c’est vraiment comme si tout le monde en avait. »

S’il continue comme ça, c’est lui qui aura souvent le bon rôle. Et pas à long terme : sur les quatre derniers matchs, il tourne à presque 15.5 points à 74% aux tirs en 20 minutes. « Je pense que tout le monde est de plus en plus enthousiaste au sujet de l’apport de Michael, pas seulement pour le futur, mais maintenant » conclut Mike Malone.