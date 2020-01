Jordan Brand : transparence et reflets pour la Air Jordan 34

Il n’y a pas d’histoire alambiquée derrière les teintes proposées sur la Air Jordan 34. Juste des combinaisons de couleurs bien pensées. Et cela suffit amplement.

Nouvel exemple avec la paire prévue pour le 16 janvier. Sur une base d’un blanc immaculé, on retrouve des empiècements translucides. Même effet pour la semelle.

Autour des lacets et à l’arrière, des pièces iridescentes apportent un peu de vie. Les couleurs sont discrètes mais efficaces. Un peu de bleu et de rouge à l’avant, un effet arc-en-ciel à l’arrière, et le tour est joué.

Comptez 185 euros pour cette chaussure.

via Kicks on Fire

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Jordan Why Not Zer0.3 qui intègre un amorti articulé et un strap au milieu du pied tout en conservant un look agile.