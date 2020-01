La victoire et un triple-double. LeBron James démarre son année 2020 de la meilleure des façons. Après sa dernière sortie « discrète » face aux Mavs (13 points seulement), le meilleur passeur de la ligue s’est montré beaucoup plus incisif pour la réception des Suns.

Une interception pour aller fracasser le cercle à deux mains, un « turnaround jumper » ligne de fond devant Devin Booker, une passe lobée vers Anthony Davis qui termine en « alley-oop » arrière… LeBron a largement participé à la démonstration « showtime » des Lakers dans leur premier quart-temps.

« (Les Suns) ont fait un match exceptionnel à Portland, face à une très bonne équipe sur son parquet », rappelle-t-il pour justifier le gros début de match des Lakers, pour mettre rapidement la tête de leurs adversaires sous l’eau.

Auteur de 10 points en première période, le King a mis un gros coup d’accélérateur à la fin du troisième acte pour maintenir son équipe à l’abri. En pensant ainsi s’offrir du repos pour le dernier quart-temps, en restant sur le banc.

Occasion manquée car Phoenix a initié un « comeback » de folie. « Cette peur de perdre est permanente, » note LeBron James, qui a dû revenir en jeu pour finir le match. « Il faut rester engagé jusqu’au bout, jusqu’à ce que les 48 minutes soient jouées. »

Dans le « money time », son tir à 3-points puis sa finition musculeuse devant Mikal Bridges, qui l’avait contré quelques minutes plus tôt, ont délivré les Lakers. Et LeBron James d’en finir avec un très solide triple-double, le huitième de la saison : 31 points (11/21), 13 rebonds et 12 passes, mais 5 pertes de balle et 38 minutes de jeu donc.

« Je n’y pense pas vraiment, » rétorque-t-il, quand on lui demande à quel point c’est important pour lui de pouvoir limiter ses minutes en saison régulière. « Je ne peux pas déjà penser aux playoffs, je pense au moment présent. Si le match le permet, je vais en profiter. »