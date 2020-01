Face à des Suns accrocheurs, LeBron James évite le pire aux Lakers

Jouer douze premières minutes de rêve, rentrer au vestiaire avec plus de 30 points d’avance et malgré tout… se faire peur en fin de rencontre. Tel est ce « drôle » de scénario que les Lakers ont connu cette nuit, avec la réception des Suns. Comme eux, on a pourtant cru que le match était plié, y compris à l’entame du dernier quart-temps, et qu’un long « garbage time » allait permettre aux hommes de bout de banc de briller.

Il faut dire que le Staples Center démarre sa soirée les étoiles plein les yeux. Appliquée en défense, hormis ce layup offert à Ricky Rubio (qui le manque…), l’équipe locale commence en effet par rentrer ses 11 premiers tirs. Avery Bradley, impeccable d’adresse toute la soirée, se lance particulièrement bien en multipliant les « jumpers ».

Showtime !

Danny Green envoie, lui, le « alley-oop » de la nuit vers Anthony Davis qui met Aron Baynes sur le poster. Puis James, qui vient de voler un ballon pour aller fracasser le cercle en solo, met la seconde couche en renvoyant « AD » dans les hautes sphères, avec un dunk arrière cette fois. Showtime ! La franchise de l’Arizona prend l’eau de partout.

Après son zéro pointé de l’autre soir, Kyle Kuzma retrouve des couleurs, comme sa coupe de cheveux. Il aligne trois paniers primés dans le même corner, profitant des bonnes fixations de Bradley ou de James. Ce dernier continue de se balader dans la raquette adverse pour servir aussi son pivot, Dwight Howard. À la pause, le score est net et sans bavure : 74-41.

La suite ? Un peu de relâchement logique des Lakers et Phoenix qui rentre enfin son match. Pas du tout adroit, Rubio s’occupe de faire tourner la boutique des Suns. Kelly Oubre, auteur de l’autre poster de la nuit sur JaVale McGee, est le seul homme de l’Arizona capable de rentrer un tir primé ce soir. Devin Booker délaisse ce tir-ci pour enchaîner les finitions près du cercle. Les deux hommes reçoivent l’aide bienvenue de leur pivot, Deandre Ayton, auteur d’un double-double en sortant du banc.

Grosse panne des Lakers…

Ils comptent encore 20 points de retard à l’entame de l’ultime période mais les Suns continuent de pousser. Les ballons indécis tombent dans les mains des visiteurs qui en profitent pour scorer beaucoup plus facilement. Ayton aligne les finitions accompagné de plusieurs hommes du banc aux bonnes intentions. Surtout, c’est la sécheresse totale pour les Lakers à l’instar d’un Kuzma qui ne trouve plus du tout la mire derrière l’arc.

Frank Vogel a beau prendre temps-mort sur temps-mort, Los Angeles connait de longues minutes sans marquer. Et impensable, Phoenix repasse sous la barre des 10 points ! Après un 1/16 dans le quart-temps, James délivre son équipe avec un tir primé puis une finition en force au cercle. Maintenus à trois possessions, les Suns finissent par rendre les armes.

Troisième victoire de suite des Lakers (27 victoires – 7 défaites) avant la réception des Pelicans vendredi. Les Suns (13 victoires – 21 défaites) accueillent les Knicks le même soir.