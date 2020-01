Kemba Walker suit de près l’adaptation de Devonte’ Graham à son nouveau statut

La NBA a été éblouie par Devonte’ Graham en début de saison. Puis, comme c’est le lot pour tous les joueurs qui surfent sur cet effet de surprise, les défenses adverses se sont adaptées. C’est en tout cas le constat dressé sur la fin d’année 2019, à en voir les pourcentages au tir du meneur des Hornets.

Depuis sa prestation XXL à 40 points le 12 décembre à Brooklyn, Devonte’ Graham tourne péniblement à 26.8% alors qu’il prend toujours autant de tirs, environ 17 par match. Il subit logiquement plus de prises à deux, les défenses switchent plus sur lui et le prennent plus haut en défense.

Apprendre, grandir, s’adapter

Un processus logique pour son mentor Kemba Walker, parti de Charlotte pour Boston cet été mais qui suit les exploits de son successeur avec attention.

« Tu apprends, tu grandis, tu t’adaptes, » explique Kemba Walker par rapport à ce que traverse actuellement Devonte’ Graham. « Il montre à toute la NBA à quel point c’est bon joueur, donc c’est normal que l’attention qu’on lui porte suive. Il faut juste accepter ce genre de marque de respect ».

Même si Devonte’ Graham a montré sa capacité d’adaptation en délivrant 40 passes décisives sur les quatre derniers matchs, la situation est problématique car les Hornets ne gagnent plus et restent sur six revers, le dernier en date face aux Celtics de Kemba Walker, justement.

« Ça fait partie du processus, » ajoute James Borrego. « Les adversaires vont l’empêcher de prendre ses tirs, ils vont être plus physiques avec lui. Il doit juste trouver le moyen de continuer à jouer malgré ça ».

De la vidéo, des entraînements et du temps

D’après Kemba Walker, Devonte’ Graham devra notamment passer par la case vidéo pour continuer à progresser. Le temps et l’expérience que le meneur des Hornets va acquérir au fil des matchs feront aussi leur œuvre.

« Quand tu joues sur le parquet, tout va tellement vite que tu n’as pas vraiment le temps de réaliser ce qu’il se passe, » poursuit Kemba Walker. « Tu dois apprendre à travers la vidéo, durant les entraînements. En même temps, on joue tellement. C’est dur de beaucoup s’entraîner. Donc tu apprends en regardant de la vidéo ».

Même de loin, Kemba Walker va rester attentif à l’évolution de Devonte’ Graham et à son nouveau statut.

« Je lui parle tout le temps, tout le temps, » conclut-il. « Je ne lui donne pas tellement de conseils, je lui dis juste de continuer à avancer. Comme je l’ai dit, je suis super content pour lui. Je le laisse apprendre à travers le processus. Il va continuer à progresser ».