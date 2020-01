Al Horford : « Offensivement, je suis très limité dans ce que je peux faire »

Arraché par les Sixers pour 109 millions de dollars sur quatre ans l’été dernier, Al Horford était venu former un duo de taille avec Joel Embiid. Sauf qu’à l’image de son 2/12 face aux Pacers, pourtant sans le Camerounais, l’ancien des Hawks et des Celtics a bien du mal à trouver sa place dans cet équipe de Philadelphie.

« Je ne suis pas aussi bon que je l’aimerais » confirme-t-il. « Je n’ai toujours pas réussi à trouver mon rythme. »

Avec ses 12.4 points de moyenne, Al Horford affiche ainsi sa pire moyenne depuis 2012 et si son impact ne s’est jamais réellement limité aux stats brutes, l’intérieur réalise tout de même sa pire saison en termes d’adresse, avec 45% de réussite générale et 34% à 3-points. Et il n’a toujours pas trouvé sa place aux côtés de Joel Embiid.

« Je suis là pour l’équipe et je fais ce que je peux pour nous aider », explique-t-il. « Mais offensivement, je suis très limité dans ce que je peux faire. Donc je ne contrôle pas tout ça. Tout ce que je peux faire, c’est être sûr d’être là pour l’équipe, essayer de faire tout ce que je peux pour aider l’équipe à gagner. »

En joueur d’équipe, Al Horford ne veut donc pas faire de vagues, mais sa frustration est bien réelle.

« Joel Embiid et Tobias Harris sont les gars qui ont le plus de shoots. Ben Simmons a le ballon. Donc J-Rich doit trouver des solutions, et Al doit trouver des solutions »

« Au bout du compte, on doit se fier (à Brett Brown) pour faire les choix afin de nous permettre d’entrer sur le terrain et de rester compétitifs », continue ainsi le Dominicain.

De son côté, le coach comprend que ce n’est pas simple pour son intérieur, qui doit « faire face à des sacrifices et comprendre son rôle. » Surtout que Josh Richardson et lui sont ceux qui doivent le plus s’adapter.

« Joel (Embiid) et Tobias (Harris) sont les gars qui ont le plus de shoots », confirme ainsi le technicien. « Ben (Simmons) a le ballon. Donc J-Rich doit trouver des solutions, et Al doit trouver des solutions. »

Pour Al Horford, ça signifie donc arriver à être efficace dans un rôle différent. Alors qu’il était la plupart du temps impliqué dans les pick-and-rolls des Celtics (32% de ses actions l’an passé), ces séquences ne représentent plus que 15% de son jeu offensif. Forcément, avec Joel Embiid, il se retrouve dans un rôle d’ailier fort de complément et jusqu’à présent, il était meilleur en l’absence du Camerounais. « Il y a toujours une période d’ajustement dans une nouvelle équipe. Les choses ne cliquent pas forcément comme vous aimeriez. C’est un défi différent », conclut-il.

Reste à savoir quand, et surtout si, elles cliqueront…