Le Magic dépité par son irrégularité

« J’imagine qu’on a cru que le match était terminé parce qu’on avait une grosse avance. » Comme ses coéquipiers, D.J. Augustin avait du mal à expliquer les raisons de cette « terrible défaite » face à Atlanta, comme la qualifie Evan Fournier, alors qu’Orlando comptait 18 points d’avance dans le troisième quart. Une huitième défaite sur les onze derniers matchs…

« C’est terrible de permettre ça, surtout à domicile » précise Jonathan Isaac. « Il n’y a pas grand-chose à dire. » Evan Fournier tient quand même à rajouter que son équipe a laissé Brandon Goodwin, joueur en « two-way contract » suppléant de Trae Young, blessé, compiler 21 points.

« Je ne veux pas lui manquer de respect – je ne le connais même pas – mais ce meneur remplaçant a eu un gros impact, il a joué probablement le meilleur match de sa carrière » regrette le Français, 22 points à 10/21 hier. « On ne peut pas laisser des gars qui ne sont même pas dans l’équipe normalement, nous dominer, point. Bravo à lui, il a bien joué. Mais ça ne devrait tout de même pas arriver. »

« Un des trucs importants dans cette ligue, c’est d’être régulier »

Pourtant, des défaites comme celle-ci continuent de ternir la lente progression du club, qui est dans le Top 8 à l’Est mais affiche un bilan de 14-19. « Un des trucs importants dans cette ligue, c’est d’être régulier » note Nikola Vucevic, 27 points à 12/19 hier, meilleur marqueur d’un équipe qui a compilé un 17/45 en deuxième mi-temps et un 5/25 de loin sur l’ensemble de la partie. « C’est dur de l’être pendant 82 matchs, mais c’est ce que parviennent à faire les bons joueurs et les bonnes équipes. On doit trouver un moyen d’y arriver. Ce n’est pas le cas cette année. »

Les belles victoires, comme celle face à Philadelphie 98-97 la semaine dernière, sont aussi réjouissantes que les revers comme celui d’hier soir sont décevants. « Ça devrait être facile pour nous parce qu’on a une identité, surtout en défense, mais on l’oublie » peste Evan Fournier. « Quand le match contre Philly sera la norme, oui, on sera bon. Mais si c’est un truc d’un soir, alors les matchs comme hier soir se reproduiront. »