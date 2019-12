Sans Trae Young, les Hawks renouent avec la victoire à Orlando !

Il y avait longtemps que les Hawks n’avaient pas terminé un match avec le sourire. A Orlando cette nuit, la franchise de Georgie a réussi à conclure 2019 par une victoire alors qu’on ne donnait pas cher de sa peau en l’absence de Trae Young. Brandon Goodwin, Kevin Huerter et Alex Len ont parfaitement compensé, en répondant présent dans les moments clés.

Atlanta prend rapidement confiance en début de partie à l’image des 3-points de Kevin Huerter et De’Andre Hunter. Le duo Goodwin-Len se montre aussi et permet aux Hawks de virer à +4 après 12 minutes (21-25).

Brandon Goodwin sauve les meubles

Il faut alors attendre le deuxième quart-temps pour voir la paire Fournier-Vucevic prendre les choses en main pour le Magic. Alors que les deux joueurs multiplient les bonnes séquences, Evan Fournier sert notamment Nikola Vucevic ouvert dans le corner pour donner dix points d’avance au Magic (41-31).

Jonathan Isaac poursuit l’offensive aux côtés de son pivot en alignant un 2+1 et une claquette dunk pendant que DJ Augustin conclut son joli deuxième quart-temps par un 3 points qui porte la marque à 55-38. Alors que les Hawks sont dos au mur, Brandon Goodwin, un « two-way contract », sauve les meubes en scorant trois paniers de suite et ramène les siens à -10 à la pause (57-47).

Evan Fournier parvient à maintenir Atlanta à distance mais Brandon Goodwin est toujours chaud et parvient à ramener les Hawks sous la barre des dix points d’écart (68-61). Alex Len prend le relais de fort belle manière puisque le poste 5 s’offre d’abord deux hooks devant Nikola Vucevic puis un troisième panier pour remettre définitivement les siens dans le coup (71-67).

Alex Len et Kevin Huerter précieux

Après le 3-points d’Allen Crabbe et le panier de l’égalisation de John Collins, c’est encore lui qui vient claquer un dunk à la dernière seconde du troisième quart-temps (72-74). Le Magic est encore loin d’imaginer ce qui va suivre, un 10-0 qui va propulser les Hawks vers la victoire.

De’Andre Hunter et Kevin Huerter montrent la voie à 3-points. L’arrière d’Atlanta score alors 7 points de suite, terminant sa démonstration par un tir à mi-distance (76-86). Grâce à son interception et la faute antisportive qui suit, Cam Reddish inscrit ses lancers et permet à Kevin Huerter de passer un lay-up pour conclure un 10-0 en faveur des Hawks (78-90).

A cinq minutes de la fin, Nikola Vucevic tente tout pour relancer le suspense. L’intérieur multiplie les coups d’éclat pour ramener Orlando à 92-87. Le dunk de John Collins suivi des deux lancers de Brandon Goodwin font le plus grand bien à Atlanta qui voit ensuite Vince Carter, célébré avant le match pour son passage au Magic, boucler la victoire avec deux lancer décisifs (91-98).

Vainqueurs 101-93, les Hawks vont à présent pouvoir se concentrer sur leurs bonnes résolutions pour 2020 avant d’aller défier Boston vendredi.