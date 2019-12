Myles Turner change d’agent

Myles Turner a décidé de changer d’agent, annonce l’homme en charge de sa communication : l’intérieur, qui faisait jusqu’à maintenant confiance à Brian Jungreis (dont l’autre client majeur est Fred VanVleet) de chez YouFirst Sports (Serge Ibaka, Kristaps Porzingis) a engagé Bill Duffy de chez BDA Sports Management, qui compte à dans son portefeuille de clients Luka Doncic, R.J. Barrett, Zach LaVine, Rajon Rondo, Nikola Mirotic ou Joakim Noah.

Le signe d’un autre changement à venir pour un Myles Turner qui tarde à exploser ? Points, pourcentage aux tirs, rebonds, passes : après 25 matchs, il affiche dans ces catégories ses plus mauvaises moyennes depuis sa saison rookie. Alors que Domantas Sabonis explose lui ses compteurs avec 17.4 points et 13.4 rebonds. La question est donc entière après plus d’un tiers de saison : les deux hommes peuvent-ils évoluer côte à côte ?

On y croyait encore ces derniers mois à Indiana, puisque la direction a offert le même contrat de 80 millions sur 4 ans l’année dernière à Myles Turner, et à la rentrée à Domantas Sabonis. Est-ce encore le cas aujourd’hui ?